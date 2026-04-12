Bundesminister zu Gast im sächsischen Kabinett
Dresden - Das sächsische Kabinett hat sich für die nächste Woche eine Reihe von Bundesministern und Staatssekretären eingeladen.
Unter den Gesprächspartnern sind der Bundesminister für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit, Carsten Schneider (50, SPD), Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (47, SPD) und Innenstaatssekretär Hans-Georg Engelke (62).
Mit von der Partie ist außerdem die Beauftragte der Bundesregierung für Ostdeutschland, Elisabeth Kaiser (39, SPD).
Thematische Schwerpunkte seien unter anderem der Ausbau der Bahnverbindungen von Sachsen nach Polen und Tschechien, die Migrationspolitik und die Hightech Agenda Deutschland, teilte die Staatskanzlei mit.
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Eigens nach Dresden reisen müssen die Bundespolitiker zu dem Treffen aber nicht. Das sächsische Kabinett kommt am Dienstag und Mittwoch in der Vertretung des Freistaates Sachsen beim Bund zu einer auswärtigen Kabinettssitzung zusammen.
Titelfoto: Bildmontage: Imago/Imagebroker, Imago/IPON, Imago/epd