Bundesminister zu Gast im sächsischen Kabinett

Dresden - Das sächsische Kabinett hat sich für die nächste Woche eine Reihe von Bundesministern und Staatssekretären eingeladen.

Die Staatskanzlei zieht temporär um: In der nächsten Woche tagt das Kabinett nicht an der Elbe, sondern an der Spree. © imago/imagebroker

Unter den Gesprächspartnern sind der Bundesminister für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit, Carsten Schneider (50, SPD), Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (47, SPD) und Innenstaatssekretär Hans-Georg Engelke (62).

Mit von der Partie ist außerdem die Beauftragte der Bundesregierung für Ostdeutschland, Elisabeth Kaiser (39, SPD).

Thematische Schwerpunkte seien unter anderem der Ausbau der Bahnverbindungen von Sachsen nach Polen und Tschechien, die Migrationspolitik und die Hightech Agenda Deutschland, teilte die Staatskanzlei mit.