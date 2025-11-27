Abnehm-Tipps im Advent? MDR-Moderator traut sich was

Sachsen - Passender könnte das Thema nicht sein. Am 1. Dezember erscheint das Ratgeber-Buch "Mach dich schlank" von MDR-"Mach dich ran"-Moderator Mario D. Richardt (49).

Moderator Mario D. Richardt (49) hat sein Leben umgestellt. © PR

Im Schlemmermonat startet der TV-Promi auch seine Lesetour - sie beginnt am 4. Dezember in Markkleeberg, weitere Termine auf mrichardt.de.

Richardt sagte Hüftgold und Doppelkinn den Kampf an, speckte 23 Kilo ab. Dank richtiger Diagnose! Ein Diabetologe stellte nach einem Glukosebelastungstest eine Insulin-Resistenz fest, in deren Folge die Fettverbrennung gehindert wird.

"Ich kannte also die Ursache und konnte und wollte etwas dagegen tun", so Richardt.