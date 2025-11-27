Zwei von drei Sachsen fühlen sich gestresst: Welches Geschlecht wohl mehr?

Dresden - Zur Stressbewältigung gehen Sachsens Männer eher zocken oder greifen zur Flasche, Sächsinnen gehen spazieren. Besonders hoch ist das Stresslevel bei Zustellern. Bei ihnen geht der Stress auf den Rücken.

TK-Landes-Chef Alexander Krauß (49) und Kulturwissenschaftlerin und Psychologin Saskia Rudolph (40) stellten die neue Umfrage zu Stress in Sachsen am Mittwoch in Dresden vor. © Holm Helis

Bei einer Befragung des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag der Techniker Krankenkasse Sachsen (TK) gaben 69 Prozent der befragten Sächsinnen an, sich häufig oder manchmal gestresst zu fühlen. Bei den befragten Sachsen waren es nur 60 Prozent.

Der Grund ist für die Dresdner Kulturwissenschaftlerin und Psychologin Saskia Rudolph (40) klar: "Weil Frauen oft nicht nur Doppel-, sondern Dreifachrollen übernehmen und Job, Familie und Care-Arbeit unter einen Hut bringen müssen."

Auch bei der Stressbewältigung unterscheiden sich Frauen und Männer. Sächsinnen (88 Prozent) gehen deutlich lieber spazieren als Sachsen (78 Prozent), die greifen dafür eher zur Flasche (43 Prozent; Frauen: 28 Prozent) oder gehen gamen oder zocken (31Prozent, Frauen: 12 Prozent).

Insgesamt gaben 64 Prozent der Menschen im Freistaat an, sich gestresst zu fühlen, Jüngere (18-39 Jahre) häufiger (81 Prozent) als die Generation 60plus (43 Prozent).