Achtung! An dieser Abfahrt der A4 gibt es kein Durchkommen
Burkau - Autofahrer müssen sich auf der A4 in Richtung Görlitz auf Einschränkungen gefasst machen.
Wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte, wird die Abfahrt an der Anschlussstelle Burkau in Richtung Görlitz voll gesperrt.
Ab Montagabend, dem 20. April (21 Uhr), bis Dienstag, dem 21. April (5 Uhr), gibt es für Autofahrer kein Durchkommen.
Auch in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch (21. zum 22. April) wird die Abfahrt gesperrt sein.
Laut der Straßenbehörde seien notwendige Fahrbahninstandsetzungen Grund für die Vollsperrung.
Auch der Standstreifen und die Lastspur im Bereich der Anschlussstelle Burkau werden gesperrt. Autofahrer werden einspurig an der Baustelle vorbeigeleitet.
Verkehrsteilnehmer, die üblicherweise an der Anschlussstelle Burkau abfahren, werden über die Anschlussstelle Uhyst am Taucher umgeleitet. Von dort aus können sie weiter in Richtung Görlitz fahren.
Titelfoto: Bildmontage: Holm Helis /Ralph Kunz