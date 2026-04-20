Achtung! An dieser Abfahrt der A4 gibt es kein Durchkommen

Burkau - Autofahrer müssen sich auf der A4 in Richtung Görlitz auf Einschränkungen gefasst machen.

Auf der A4 in Richtung Görlitz wird die Abfahrt an der Anschlussstelle Burkau voll gesperrt. (Archivfoto) © Bildmontage: Holm Helis /Ralph Kunz

Wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte, wird die Abfahrt an der Anschlussstelle Burkau in Richtung Görlitz voll gesperrt.

Ab Montagabend, dem 20. April (21 Uhr), bis Dienstag, dem 21. April (5 Uhr), gibt es für Autofahrer kein Durchkommen.

Auch in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch (21. zum 22. April) wird die Abfahrt gesperrt sein.

Laut der Straßenbehörde seien notwendige Fahrbahninstandsetzungen Grund für die Vollsperrung.

Auch der Standstreifen und die Lastspur im Bereich der Anschlussstelle Burkau werden gesperrt. Autofahrer werden einspurig an der Baustelle vorbeigeleitet.