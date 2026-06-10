Sachsen will bei Windkraft Tempo machen!

Dresden - Sachsen will beim Ausbau der Windenergie deutlich aufholen. Wie das Energieministerium mitteilte, befinden sich derzeit 139 Windenergieanlagen mit einer Leistung von insgesamt 882 Megawatt im Genehmigungsverfahren. In den kommenden Jahren sei daher mit einem spürbaren Zuwachs bei der Stromerzeugung aus Windkraft zu rechnen.

Sachsens Wirtschafts- und Energieminister Dirk Panter (52, SPD). © Robert Michael/dpa

Anlass ist ein Treffen der Bund-Länder-Initiative Windenergie in Dresden. Zu der zweitägigen Sitzung kommen rund 40 Fachleute von Bund, Ländern und Bundesbehörden zusammen.

Sie beraten unter anderem darüber, wie Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigt und Hindernisse beim Ausbau der Windenergie abgebaut werden können.

Sachsens Wirtschafts- und Energieminister Dirk Panter (52, SPD) sieht weiterhin großen Nachholbedarf. "Der Ausbau der erneuerbaren Energien ist notwendig, um unabhängiger von fossilen Brennstoffen zu werden", sagte der SPD-Politiker. Derzeit seien im Freistaat lediglich 0,3 Prozent der Landesfläche für Windenergie genutzt oder ausgewiesen.

Gleichzeitig verwies Panter auf Fortschritte bei den Genehmigungen. Allein im ersten Quartal 2026 seien neue Windkraftanlagen mit einer Leistung von 211 Megawatt genehmigt worden. Das sei mehr als im gesamten Jahr 2025 mit 210 Megawatt.