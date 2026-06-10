Ein Lastenrad mit Propeller? In dieser sächsischen Ausstellung werden kuriose Fahrzeuge gezeigt

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Ab Samstag sind auf Schloss Augustusburg kuriose Zweiräder zu sehen. Die Ausstellung setzt bewusst auf kuriose und skurrile Konstruktionen.

Von Linus Tresselt

Augustusburg - Außergewöhnliche Fahrzeuge sind ab Samstag auf Schloss Augustusburg im Motorradmuseum zu sehen. Inmitten der sonst üblichen Motorräder präsentiert eine neue Sonderschau insgesamt acht Maschinen, die mit kuriosen, skurrilen und exzentrischen Konstruktionen weit von den vertrauten Bauformen abweichen.

Mitarbeiterin Tina Kurz betrachtet das Lastenfahrrad mit Propellerantrieb.
Mitarbeiterin Tina Kurz betrachtet das Lastenfahrrad mit Propellerantrieb.  © Uwe Meinhold

Zu den Exponaten gehören auch ein Lastenrad mit Propellerantrieb aus den 1980er-Jahren sowie ein strahlbetriebenes Zweirad von 1992, das Geschwindigkeiten von bis zu 120 km/h erreichen kann.

Ebenfalls Teil der Ausstellung ist ein von Tüftlern umgebautes Fahrrad mit Hilfsmotor, das bis zu 36 km/h schnell fährt.

Dabei ist nicht nur das Fahrzeug skurril, sondern auch seine Geschichte. "Die Polizei zog das Fahrzeug 2024 aus dem Verkehr und ließ ein Gutachten erstellen", erzählt Ausstellungsleiterin Claudia Glashauser (39).

Gutachten zeigt, wie sehr Sachsen EU-Geld braucht
Sachsen Gutachten zeigt, wie sehr Sachsen EU-Geld braucht

Dafür wurde eigens der Flugplatz Chemnitz-Jahnsdorf gesperrt, um das Fahrzeug zu testen und nachzuweisen, dass es sich rechtlich nicht um ein Fahrrad handele.

Schließlich übergab die Polizei das Fahrzeug samt DEKRA-Gutachten dem Museum. Die Hintergründe dazu können Besucher ab Samstag ausführlich in der Ausstellung nachlesen.

Ausstellungsleiterin Claudia Glashauser (39) beim Betrachten des Bond Minibyke aus den 1950er-Jahren.
Ausstellungsleiterin Claudia Glashauser (39) beim Betrachten des Bond Minibyke aus den 1950er-Jahren.  © Uwe Meinhold
Dein tägliches News-Update

Jetzt kostenlos für den News-des-Tages-Newsletter anmelden!

Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mitarbeiter Jens Lang (61) zeigt auf den Drucktank eines strahlbetriebenen Zweirades.
Mitarbeiter Jens Lang (61) zeigt auf den Drucktank eines strahlbetriebenen Zweirades.  © Uwe Meinhold
Der durch die Auslassdüse austretende Wasserdampf erzeugte den Antrieb des Zweirads.
Der durch die Auslassdüse austretende Wasserdampf erzeugte den Antrieb des Zweirads.  © Uwe Meinhold
Der italienische Pozza Alpenscooter ist ebenfalls Teil der Ausstellung und wurde in den 1960er- und 70er-Jahren produziert.
Der italienische Pozza Alpenscooter ist ebenfalls Teil der Ausstellung und wurde in den 1960er- und 70er-Jahren produziert.  © Uwe Meinhold

Neben den Einzelanfertigungen werden auch seltene Serienmodelle gezeigt. Dazu zählt das Bond Minibyke aus den 1950er-Jahren, das nur für kurze Zeit produziert wurde.

Die Sonderschau ist bis zum 2. Mai 2027 zu sehen. Der Eintritt kostet für Kinder 8 Euro, Erwachsene zahlen 10 Euro.

Titelfoto: Uwe Meinhold

Mehr zum Thema Sachsen: