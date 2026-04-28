Achtung! Diese A72-Auffahrt wird am Mittwoch gesperrt

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Die A72-Auffahrt der Anschlussstelle Penig muss am Mittwoch in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.

Von Claudia Ziems

Penig - Die A72-Auffahrt der Anschlussstelle Penig muss am Mittwoch in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.

Die A72-Auffahrt der Anschlussstelle Penig muss am Mittwoch in beide Richtungen gesperrt werden. (Symbolfoto)
Die A72-Auffahrt der Anschlussstelle Penig muss am Mittwoch in beide Richtungen gesperrt werden. (Symbolfoto)  © Jonas Walzberg/dpa

Laut der Autobahn GmbH des Bundes wird zwischen 9 und 12 die Auffahrt der Anschlussstelle Penig in Richtung Leipzig gesperrt. Der Verkehr wird als Wendefahrt über die Anschlussstelle Niederfrohna umgeleitet.

Zwischen 12 und 15 Uhr wird dann die Auffahrt der Anschlussstelle Penig in Richtung Hof gesperrt.

Die Umleitung erfolgt hier als Wendefahrt über die Anschlussstelle Geithain. Grund für diese Maßnahme sind Bauwerksprüfungen.

Titelfoto: Jonas Walzberg/dpa

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