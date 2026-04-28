Todesdrama in Sachsen! Polizei findet nach Schießerei zwei Leichen und einen Schwerverletzten

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In Neustadt in Sachsen wurde die Polizei wegen einer mutmaßlichen Scheißerei alarmiert. Vor Ort fanden sie zwei Tote und einen Schwerverletzten.

Von Eric Hofmann, Nick-Fabrice Vetter

Neustadt in Sachsen - Schreckliche Szenen in einer sächsischen Kleinstadt! Die Polizei konnte nach einer mutmaßlichen Schießerei nur noch den Tod von zwei Personen feststellen, eine weitere kämpft um ihr Leben.

Die Polizei stufte die Situation als "lebensbedrohliche Einsatzlage" ein. Die Ermittlungen wurden eingeleitet.
Die Polizei stufte die Situation als "lebensbedrohliche Einsatzlage" ein. Die Ermittlungen wurden eingeleitet.  © xcitepress/Jonas Schubert

Laut Polizeidirektion Dresden ging in der Leitstelle am Dienstag gegen 12.40 Uhr ein Notruf ein.

Im Bereich des Mehrgenerationenhauses vom ASB in der Maxim-Gorki-Straße in Neustadt in Sachsen (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) hörten Anwohner Schüsse.

Die Polizei ordnete die Situation sofort als "lebensbedrohliche Einsatzlage" ein und mobilisierte mehrere Einsatzkräfte.

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Zwei Personen wurden vor Ort tot aufgefunden, eine weitere wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Spurensicherung arbeitet derzeit auf Hochtouren.
Die Spurensicherung arbeitet derzeit auf Hochtouren.  © Marko Förster
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Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot aus. Die Umgebung rund um den Tatort ist abgesperrt.
Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot aus. Die Umgebung rund um den Tatort ist abgesperrt.  © xcitepress/Jonas Schubert

Unmittelbar nach dem Eintreffen der Ordnungshüter begann die Spurensicherung mit der Arbeit. Der Tatort wurde abgesichert.

Motiv und Identität des oder der Täter ist noch unklar. Die Polizei geht davon aus, dass sich der Täter unter den drei Opfern befindet. Von einer Gefahr für die Allgemeinheit ist demzufolge nicht auszugehen.

Titelfoto: Fotomontage: xcitepress/Jonas Schubert

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