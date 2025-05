Änderung am Kraftwerk Lippendorf: Sachsens Kohle-Wirtschaft wird komplett tschechisch

Lippendorf - Die Schwaben verlassen das sinkende Schiff! Die Energie Baden-Württemberg AG (EnBW) verkauft ihren 50-Prozent-Anteil am Braunkohlekraftwerk Lippendorf. Käufer ist die EP Energy Transition des tschechischen Milliardärs Daniel Křetínský (49). Dessen Lausitzer Energiekonzern LEAG besitzt bereits die andere Hälfte.

Das Braunkohlekraftwerk Lippendorf im Süden Leipzigs verstromt seit 25 Jahren zuverlässig Braunkohle. Ende 2035 soll es abgeschaltet werden. © Jan Woitas/dpa

Der zum 31. Dezember 2025 vollzogene Verkauf wird sich vorerst nur auf dem Papier auswirken.

Denn zwar gehört der EnBW einer der beiden Kraftwerksblöcke (Block S), der Süddeutschland mit Strom versorgt, doch faktisch wurde dieser bereits vom LEAG-Personal bewirtschaftet.

"Mit dem Verkauf setzen wir die Dekarbonisierung unseres Erzeugungsportfolios konsequent fort", erklärte EnBW-Vorstand Peter Heydecker (58). Das Unternehmen werde so Ende 2025 "braunkohlefrei".

Die LEAG, die bislang Eigentümerin von Block R ist, möchte an der Braunkohleverstromung in Lippendorf hingegen so lange wie möglich festhalten.