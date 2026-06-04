Aggro-Diebin (17) will Namen nicht verraten und widersetzt sich Polizei

Pirna - Erst geklaut, dann widersetzt: Am Mittwoch hat eine Aggro-Diebin (17) in Pirna für Ärger gesorgt.

Im Rossmann an der Hospitalstraße in Pirna hat sich eine Ladendiebin (17) am Mittwoch äußerst unkooperativ verhalten. (Symbolfoto) © Frank Rumpenhorst/dpa

Nach Polizei-Angaben hatte sich die Jugendliche aus dem Rossmann an der Hospitalstraße diverse Kosmetikprodukte im Wert von rund 180 Euro eingesteckt.

"Ein Mitarbeiter des Geschäfts bemerkte dies und hielt die 17-Jährige bis zum Eintreffen der Beamten auf", erklärte Polizei-Sprecher Marko Laske (50) gegenüber TAG24.

Anschließend weigerte sich die Teenagerin, ihren Namen zu verraten, weshalb ihre Identität in einer Dienststelle geklärt werden musste.

Darauf hatte das Mädchen jedoch offenbar gar keine Lust. Es wehrte sich "massiv" gegen die Mitnahme, so die Polizei.