Sonne, Blick ins Grüne und Zeit für Hobbys: So geht's Neonazi Liebich im sächsischen Männerknast

Zeithain/Chemnitz - Seit mehr als einer Woche sitzt Neonazi-Transfrau Marla-Svenja Liebich (55) in Zaithain hinter Gittern. Eigentlich fürchtete sich die 55-Jährige vor dem Männerknast, wollte daher nicht nach Deutschland ausgeliefert werden. Doch der Haftalltag im sächsischen Gefängnis sieht überraschend anders aus: Sonnenschein, Blick in die Natur und sogar Zeit für neue Hobbys.

Neonazi Marla-Svenja Liebich (55) wurde von Tschechien nach Deutschland ausgeliefert. © Hendrik Schmidt/dpa

Bereits bei ihrer Ankunft in Zeithain zog Liebich einen deutlichen Vergleich zum Tschechien-Gefängnis. Der Sachsen-Knast fühle sich nach ihren eigenen Worten wie "reinster Luxus" an. Sie beschrieb die JVA Zeithain als "Ferienlager".



Auf der Plattform X berichtet die 55-Jährige weiter von ihrem Gefängnisalltag. Aktuell wiege sie 55,4 Kilogramm. Ihre Ernährung bestehe hauptsächlich aus Haferflocken.

Auch den Sommer bekommt Liebich hinter Gittern zu spüren. "Mein Fenster geht nach Südost – ich saß den ganzen Vormittag in der Sonne", teilt die Neonazi-Transfrau mit. "Ich sehe sogar etwas Natur hinter dem Stacheldraht."



Von so einer Aussicht konnte die 55-Jährige in Pilsen nur träumen. Der Horror-Knast, in dem sie mehrere Wochen saß, ist alles andere als einladend: grauer, kalter Beton, die schwersten Verbrecher des Landes und eine düstere Atmosphäre.

In Zeithain bleibt nun sogar Zeit für neue Hobbys. Laut eigenen Aussagen habe Liebich die Möglichkeit Gitarre spielen zu lernen.