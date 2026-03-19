Agrar-Konferenz: Sachsens Grüne fordern Kurswechsel

Bei der gegenwärtig stattfindenden Agrarministerkonferenz in Bad Reichenhall beraten Bund und Länder auch über die Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU.

Von Pia Lucchesi

Dresden - Bei der gegenwärtig stattfindenden Agrarministerkonferenz in Bad Reichenhall (Bayern) beraten Bund und Länder auch über die Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union (GAP), das Düngerecht, Tierhaltung und Ernährungssicherheit.

"Klare Anreize für Klima-, Boden- und Naturschutz", fordern die Grünen für Sachsens Landwirte. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa Sachsens Grüne fordern vom Freistaat, dass er sich dort klar positioniert.