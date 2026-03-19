Agrar-Konferenz: Sachsens Grüne fordern Kurswechsel
Dresden - Bei der gegenwärtig stattfindenden Agrarministerkonferenz in Bad Reichenhall (Bayern) beraten Bund und Länder auch über die Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union (GAP), das Düngerecht, Tierhaltung und Ernährungssicherheit.
Sachsens Grüne fordern vom Freistaat, dass er sich dort klar positioniert.
Wolfram Günther (52, Grüne): "Eine zukunftsfähige Agrarpolitik muss sich dabei konsequent an wissenschaftlichen Erkenntnissen orientieren. Eine krisenfeste Landwirtschaft gelingt nur durch einen systemischen Wandel - mit klaren Anreizen für Klima-, Boden- und Naturschutz. Genau diesen Weg muss Sachsen aktiv unterstützen."
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