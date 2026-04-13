Alarmierende Zahlen: Crystal-Sucht in Sachsen auf dem Vormarsch

Dresden - Der Anstieg von Behandlungen wegen des Konsums von Methamphetaminen wie Crystal Meth bereitet der Sächsischen Suchthilfe Sorge.

Im bundesweiten Vergleich liegt der Konsum von Methamphetaminen in Sachsen dreifach über dem Bundesdurchschnitt. (Symbolfoto) © David-Wolfgang Ebener/dpa

Im Vorjahr stiegen die stationären Behandlungszahlen im Vergleich zu 2024 um 17 Prozent an, wie aus dem Suchtbericht 2025 hervorgeht. Demnach liegt der Konsum von Methamphetamin in Sachsen weiterhin deutlich über dem Bundesdurchschnitt.

Der Großteil der Ratsuchenden kommt bereits mit einer Abhängigkeitserkrankung in die Beratung, wie es hieß. Die gesundheitlichen Folgeschäden des Nervensystems oder die Entwicklung einer Schizophrenie durch jahrelangen Konsum seien alarmierend.

Die Bemühungen, den Konsum von Crystal Meth in Sachsen einzudämmen, frühzeitig zu informieren und von Konsum Betroffene zu unterstützen, dürften nicht nachlassen.

Nach wie vor ist laut dem Bericht aber Alkohol die Ursache für die meisten Behandlungen.