Alarmierende Zahlen: Crystal-Sucht in Sachsen auf dem Vormarsch
Von André Jahnke
Dresden - Der Anstieg von Behandlungen wegen des Konsums von Methamphetaminen wie Crystal Meth bereitet der Sächsischen Suchthilfe Sorge.
Im Vorjahr stiegen die stationären Behandlungszahlen im Vergleich zu 2024 um 17 Prozent an, wie aus dem Suchtbericht 2025 hervorgeht. Demnach liegt der Konsum von Methamphetamin in Sachsen weiterhin deutlich über dem Bundesdurchschnitt.
Der Großteil der Ratsuchenden kommt bereits mit einer Abhängigkeitserkrankung in die Beratung, wie es hieß. Die gesundheitlichen Folgeschäden des Nervensystems oder die Entwicklung einer Schizophrenie durch jahrelangen Konsum seien alarmierend.
Die Bemühungen, den Konsum von Crystal Meth in Sachsen einzudämmen, frühzeitig zu informieren und von Konsum Betroffene zu unterstützen, dürften nicht nachlassen.
Nach wie vor ist laut dem Bericht aber Alkohol die Ursache für die meisten Behandlungen.
70 Prozent der stationären Fälle und jede zweite ambulante Beratung stehen im Zusammenhang mit Alkoholproblemen. Mit rund 25 alkoholbedingten Sterbefällen pro 100.000 Einwohner belegt Sachsen im bundesweiten Vergleich den dritten Platz.
Titelfoto: David-Wolfgang Ebener/dpa