Alkoholfrei-Trend wird stärker: So reagieren die Winzer im Osten

Freyburg/Radebeul - Immer mehr Winzer bieten alkoholfreie Alternativen zu herkömmlichen Weinen und Sekten an. Während "Rotkäppchen" den Trend als entscheidenden Wachstumsmarkt sieht, sind andere deutlich skeptischer.

Das Staatsweingut Schloss Wackerbarth produziert seit dem vergangenen Jahr auch eine alkoholfreie Sorte. © Robert Michael/dpa

Der Markt für Sekt scheint in Zeiten sinkenden Alkoholkonsums ein stabiler Anker zu sein: Während der Weinkonsum nach Angaben des Deutschen Weininstituts (DWI) im vergangenen Jahr erneut sank, blieb der Absatz bei Sekt und Schaumwein weitgehend stabil - bei 3,5 Litern pro Kopf bei über 16-Jährigen.

"Die Deutschen sind Weltmeister im Sekttrinken", so Martin Junge, Sprecher des sächsischen Staatsweinguts Schloss Wackerbarth. Jede fünfte Flasche Sekt weltweit werde hier entkorkt.

Schloss Wackerbarth hat seinen Sektabsatz seit 2002 nach eigenen Angaben verfünffacht. Dabei setzt auch die Traditionsmanufaktur seit dem vergangenen Jahr auf die Produktion einer alkoholfreien Sorte - nach langem Tüfteln. Denn wenn dem Wein, der die Grundlage für den Sekt bildet, der Alkohol technisch entzogen wird, fehlt auch ein Geschmacksträger, wie Kellermeister Aumüller erklärt.

Das Verhältnis von Süße und Säure müsse deshalb angepasst werden, "um einfach den Geschmack ein bisschen vollmundiger zu gestalten".