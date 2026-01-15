Allianz für Sachsen gibt der Politik Ratschläge

Dresden - Jetzt reicht's! Kommunen und Wirtschaft fordern in einer "Allianz für Sachsen " eine Reformagenda für den Freistaat. Nicht von heute auf morgen. Aber möglichst dalli.

Kann weg: Die Bon-Pflicht ist für die Allianz nur Ballast. © picture alliance/dpa

Arbeitgeberpräsident Jörg Brückner (67) skizzierte die Lage am Mittwoch so: Verlust von 11.000 Arbeitsplätzen in der Industrie innerhalb von 24 Monaten, eine steigende Arbeitslosigkeit und eine sinkende Beschäftigungslage, eine zu geringe Auslastung der Betriebe von 77 Prozent, eine marode Infrastruktur und hohe bürokratische Hürden.



Klare Botschaft: So kann's nicht weitergehen - die Landesregierung ist in der Pflicht.

Max Jankowski (36) drückte es für die Industrie- und Handelskammern (IHK) so aus: "Schluss mit Sonntagsreden. Jetzt ist Handeln angesagt!"