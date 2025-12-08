Als Anhängsel am Weihnachtsbaum: Wie aus Simson-Blinkern Verkaufsschlager wurden
Von Birgit Zimmermann
Leipzig - Wer auch zu Weihnachten von DDR-Zweirädern wie Simson & Co. nicht genug kriegen kann, für den lohnt sich ein Blick ins Internet. Dort gibt es Weihnachtsbaumkugeln aus echten Blinklichtern der Kult-Mopeds zu kaufen.
Und die haben sich als überraschender Verkaufsschlager erwiesen, wie Jan Hofmann (37), einer der Anbieter, sagt.
Seit einem Jahr bietet der gebürtige Thüringer in seinem Internethandel "kombinat wertstoff" Upcycling-Möbel aus originalen Moped-Teilen an.
Im November kamen dann die Weihnachtsbaumkugeln aus den Blinkern dazu. Zusammen mit einem Gehäuse aus dem 3-D-Drucker und einem elektrischen Teelicht verleihen sie der Traditionstanne einen nostalgischen Schein.
Hofmann erzählt, dass er vom Erfolg seines Angebots überrascht wurde. "Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass es überhaupt jemanden interessiert", sagt der 37-Jährige, der inzwischen in der Oberpfalz lebt.
Nachdem er die ersten Blinker-Kugeln hergestellt hatte, lud er zwei Videos dazu auf Instagram hoch.
Diese hätten für die Größe seines Accounts "absurd viele Likes" erzielt. "Ich war völlig überrascht davon." An einem Samstag habe er 100 Blinker-Kugeln in den Shop geladen, am Montag seien sie bereits ausverkauft gewesen.
Originalteile mit Patina: Aber nicht unbegrenzt
Unbegrenzt nachproduzieren kann er die Ware nicht.
"Es ist mir wichtig, gebrauchte Blinkerkappen zu nehmen", sagt Hofmann. Die Originalteile müsse er erst auftreiben, bevor er für Nachschub sorgen könne.
Außerdem sei sein Onlineshop nur eine Nebenbeschäftigung. "Ich arbeite ja auch Vollzeit und muss das zwischen Freundin, zwei Kindern, Haushalt irgendwie organisieren."
Der 37-Jährige ist allerdings nicht der Einzige, der Simsonblinker-Kugeln anbietet.
Der "BPS Zweiradhandel" aus dem sächsischen Werdau hat ein ähnliches Angebot, ebenfalls mit gebrauchten Teilen. "Die Blinkerkappen sind original DDR inklusive der Patina", heißt es dort.
Titelfoto: Montage: Martin Schutt/dpa