Als Anhängsel am Weihnachtsbaum: Wie aus Simson-Blinkern Verkaufsschlager wurden

Leipzig - Wer auch zu Weihnachten von DDR-Zweirädern wie Simson & Co. nicht genug kriegen kann, für den lohnt sich ein Blick ins Internet. Dort gibt es Weihnachtsbaumkugeln aus echten Blinklichtern der Kult-Mopeds zu kaufen.

Jan Hofmann (37) schmückt seinen Weihnachtsbaum mit Simson-Blinkern. © Martin Schutt/dpa

Und die haben sich als überraschender Verkaufsschlager erwiesen, wie Jan Hofmann (37), einer der Anbieter, sagt.

Seit einem Jahr bietet der gebürtige Thüringer in seinem Internethandel "kombinat wertstoff" Upcycling-Möbel aus originalen Moped-Teilen an.

Im November kamen dann die Weihnachtsbaumkugeln aus den Blinkern dazu. Zusammen mit einem Gehäuse aus dem 3-D-Drucker und einem elektrischen Teelicht verleihen sie der Traditionstanne einen nostalgischen Schein.

Hofmann erzählt, dass er vom Erfolg seines Angebots überrascht wurde. "Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass es überhaupt jemanden interessiert", sagt der 37-Jährige, der inzwischen in der Oberpfalz lebt.

Nachdem er die ersten Blinker-Kugeln hergestellt hatte, lud er zwei Videos dazu auf Instagram hoch.

Diese hätten für die Größe seines Accounts "absurd viele Likes" erzielt. "Ich war völlig überrascht davon." An einem Samstag habe er 100 Blinker-Kugeln in den Shop geladen, am Montag seien sie bereits ausverkauft gewesen.