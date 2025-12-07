Gans und Reh besonders gefragt: Vogelgrippe kann Sachsen den Festtagsbraten nicht vermiesen

Leipzig/Adorf - Sachsen rüstet sich für die Festbratenzeit - trotz Vogelgrippe und steigender Kosten. Der klassische Braten bleibt an den Weihnachts-Feiertagen ein Renner - egal ob Gans, Ente, Rind oder Wild.

Fleischermeister Franz Richter steht in seinem Laden. Rund 160 Gänse und Enten hat er für die Festtage im Angebot, dazu Wild und Kaninchen. © Jan Woitas/dpa

Der Leipziger Metzgermeister Franz Richter hat seine Weihnachtsware diesmal schon früher geordert.

Er friert sie ein, weil Höfe im Umland wegen Vogelgrippegefahr zeitiger schlachten mussten.

"Sonst riskieren wir vor Weihnachten Engpässe und müssten auf Auslandsware zurückgreifen."

Rund 160 Gänse und Enten hat er im Angebot, dazu Wild und Kaninchen. Reh und Hirsch würden immer stärker nachgefragt, ebenso Rouladen.

"Der Dezember ist unser wirtschaftlich wichtigster Monat." Die regionale Gans liege preislich auf Vorjahresniveau, Liebhaber von Rinderbraten müssten zum Fest deutlich tiefer in die Tasche greifen.

Einen Trend sieht Richter: Der "Braten to go" - vorbereitete oder bereits gegarte Stücke - läuft stark. Fast ein Fünftel seiner Kundschaft nutzt den Service inzwischen.

Mit Versorgungslücken rechnet die Sächsische Fleischerinnung trotz Vogelgrippe nicht.

Der durchschnittliche Gänsepreis im Bundesgebiet für die Betriebe im Einkauf liege bei durchschnittlich 19,30 Euro pro Kilo, sagt Geschäftsführer Lars Bubnick - eine Erhöhung um 53 Cent zum Vorjahr.

Endverbraucher kämen damit beim Frischgeflügel im Schnitt auf 20 bis 30 Euro je Kilo.