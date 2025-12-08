Amateurverein aus Sachsen bittet nach Einbruch um Hinweise: "Jede Hilfe zählt!"
Döbeln - Zum Kopfschütteln: Autodiebe haben Montagnacht in Döbeln (Landkreis Mittelsachsen) ihr Unwesen getrieben und sich dabei den Mannschaftsbus des örtlichen Amateurvereins unter den Nagel gerissen.
Das Fahrzeug, ein Mercedes-Benz Vito, stand auf dem Gelände des Döbelner SC an der Fichtestraße, direkt an der Freiberger Mulde, als die bislang noch unbekannten Täter zuschlugen und sich mit dem weißen Transporter (ohne Aufschrift) aus dem Staub machten.
Den für die Tat benötigten Mercedes-Schlüssel hatten sich die Ganoven selbst verschafft, teilte eine Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz auf Nachfrage von TAG24 mit.
Im Zeitraum zwischen Sonntagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, und Montagmorgen, gegen 7.10 Uhr brachen die Diebe demnach gewaltsam in das Vereinsheim ein, durchwühlten sämtliche Räume und erbeuteten dabei ersten Erkenntnissen zufolge den Fahrzeugschlüssel.
Döbelner SC sucht nach gestohlenem Mercedes-Benz Vito
Auf der Social-Media-Plattform Instagram startete der Amateurverein daraufhin einen verzweifelten Aufruf, hofft mit diesem nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.
"In der letzten Nacht wurde bei uns eingebrochen und unser Vereinsbus gestohlen", teilte man den Verlust in einem Statement mit, der den DSC gleich doppelt trifft. Der Diebstahl ist nämlich nicht nur finanziell schwerwiegend, sondern stellt den Klub auch vor ungewollte Herausforderungen, da der Bus unter anderem für Auswärtsspiele sowie Vereinsaktivitäten unverzichtbar war.
Der Verein bittet darum, dass sich Personen, die das entwendete Fahrzeug mit dem Kennzeichen "DL-F 515" gesehen haben oder Hinweise geben können, umgehend beim Polizeirevier unter 03431/6590 melden.
"Jede Hilfe zählt - danke Euch", appellierte der Klub abschließend in der Mitteilung.
Titelfoto: Fotomontage:Screenshot/Instagram,doebelnerscfussball