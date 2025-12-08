Amateurverein aus Sachsen bittet nach Einbruch um Hinweise: "Jede Hilfe zählt!"

Döbeln - Zum Kopfschütteln: Autodiebe haben Montagnacht in Döbeln (Landkreis Mittelsachsen) ihr Unwesen getrieben und sich dabei den Mannschaftsbus des örtlichen Amateurvereins unter den Nagel gerissen.

Aufgepasst! Der Döbelner SC bittet mit diesem Aufruf um Mithilfe. © Fotomontage:Screenshot/Instagram,doebelnerscfussball

Das Fahrzeug, ein Mercedes-Benz Vito, stand auf dem Gelände des Döbelner SC an der Fichtestraße, direkt an der Freiberger Mulde, als die bislang noch unbekannten Täter zuschlugen und sich mit dem weißen Transporter (ohne Aufschrift) aus dem Staub machten.

Den für die Tat benötigten Mercedes-Schlüssel hatten sich die Ganoven selbst verschafft, teilte eine Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz auf Nachfrage von TAG24 mit.

Im Zeitraum zwischen Sonntagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, und Montagmorgen, gegen 7.10 Uhr brachen die Diebe demnach gewaltsam in das Vereinsheim ein, durchwühlten sämtliche Räume und erbeuteten dabei ersten Erkenntnissen zufolge den Fahrzeugschlüssel.