Als erstes Bundesland: Sachsen ist Vorreiter beim Schutz vor Gewalt

Dresden - Sachsen stärkt den Gewaltschutz und setzt damit als erstes Bundesland Vorgaben aus Berlin um.

Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (67, SPD): Häusliche Gewalt ist ein Problem. © Norbert Neumann

"Geschlechtsspezifische und häusliche Gewalt stellen ein immenses gesellschaftliches Problem in ganz Deutschland und auch in Sachsen dar", sagt Sozialministerin Petra Köpping (67, SPD).

Nach dem Kabinettsbeschluss sollen die bestehenden 21 Frauen- und Kinder- sowie die drei Männerschutzeinrichtungen zunächst bis 2028 von aktuell 208 Plätzen auf 227 Plätze ausgebaut werden.

Zudem werden die Personalressourcen in den Beratungsstellen zu häuslicher oder zu geschlechtsspezifischer Gewalt, zu Menschenhandel sowie zur Täterberatung aufgestockt.

Derzeit sind es 66,9 Stellen.