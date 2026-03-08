Alte Technik weckt Erinnerungen: Nichts geht über frisch gemangelte Wäsche

Lichtenstein - Es rumpelt und rattert und riecht wie in Kindheitstagen. Wer den Raum der Wäschemangel in Heinrichsort (Landkreis Zwickau ) betritt, fühlt sich in eine andere Zeit versetzt. In dem Ortsteil von Lichtenstein steht etwas, das heute eine Kuriosität geworden ist: eine Kaltmangel.

Leinentücher und Bettwäsche mit flexiblen Knöpfen eignen sich besonders gut fürs Plätten mit der Mangel. © Jan Woitas/dpa

Nach wie vor schwört mancher auf das mit Steinen gefüllte Ungetüm, um frisch gewaschene Wäsche zu glätten.

"Das Einzugsgebiet der Menschen, die hier Wäsche mangeln, reicht bis Chemnitz", erzählt Ortsvorsteherin Annett Richter.

Betttücher, Tischdecken oder Handtücher werden auf sogenannte Docken oder Rollhölzer gewickelt und dann dreimal mit dem schweren Kasten überrollt.

"Das presst die Wäschestücke stark zusammen und macht sie glatt", erklärt Richter. Wichtig: Knöpfe oder Reißverschlüsse könnten durch den Druck kaputtgehen.