Harte Zahlen zum Frauentag: Zur Gleichberechtigung ist es noch ein Stück!

Sachsen - Am 8. März wird weltweit der Internationale Frauentag gefeiert. Zu Konfekt und warmen Worten gibt es hier einen bunten Strauß an Zahlen. Motto: Die "Gläserne Frau". Lest hier, was Sachsens Frauen ausmacht, beschreibt, bewegt und beschäftigt.

Sachsen verzeichnet mit einer Frauenbeschäftigungsquote von 64,8 Prozent die höchste Quote im Ländervergleich (Stand 2025; Deutschland-Durchschnitt: 60 %).

Damit liegt die Frauen-Beschäftigungsquote nur 1,9 Prozentpunkte unter der von Männern. "Gleichzeitig arbeiten viele Frauen in Teilzeit. Dies ist ihre bewusste – nicht immer freiwillige - Entscheidung, um Beruf und Privatleben zu vereinbaren und die berufliche Teilhabe oft überhaupt zu ermöglichen", berichtet Wirtschafts- und Arbeitsminister Dirk Panter (52, SPD). Tatsächlich arbeiteten im Juni 2025 in Sachsen 35 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Teilzeit.

Während nur 17 Prozent der Männer in Teilzeit arbeiteten, waren es bei Frauen 54,6 Prozent. Besonders hoch ist der Anteil bei Müttern. Seit 2020 stieg die Teilzeitquote bei Frauen um 3,7 Prozentpunkte. Die Teilzeitquote von Frauen ist in Sachsen höher als im gesamt- oder ostdeutschen Vergleich. Am größten war sie in den Bereichen Erziehung, Unterricht (74 % in Teilzeit), Dienstleistungen (60 %) und Öffentliche Verwaltung (59 %). Am niedrigsten war die Teilzeitquote von Frauen im Verarbeitenden Gewerbe.

Minister Panter nennt die aktuelle Debatte zur Teilzeit "mehr als überflüssig und unsinnig". Würden dort Einschränkungen vorgenommen werden, hätte das massive Auswirkungen auf Arbeitswelt, Gesellschaft und Familien.

Panter: "Besser wäre es, strukturelle Fehlanreize wie das derzeitige Ehegattensplitting zu beseitigen, das sich besonders lohnt, wenn nur einer der Partner arbeitet oder der Lohnabstand zwischen beiden besonders hoch ist."