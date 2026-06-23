Altes Schloss, neue Rebfläche: Weinprinz zur Lippe expandiert im Westen

Dresden - Die Erfolgsgeschichte des sächsischen Weinguts Schloss Wackerbarth könnte sich wiederholen - allerdings in Baden.

Michael Prinz von Baden (l.) und Georg Prinz zur Lippe (68, r.) nach der Vertragsunterzeichnung. © privat

Unternehmer und Winzer Georg Prinz zur Lippe (68) hat Schloss Staufenberg in Durbach in der Ortenau gekauft.

Er übernimmt das traditionsreiche, in knapp 400 Metern Höhe errichtete Schloss der Familie des Markgrafen von Baden samt 40 Hektar Rebfläche. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

"Schloss Staufenberg steht für badischen Weinbau, Landschaftspflege und die enge Verbindung von Gut, Schloss und Region. Dieses Erbe wollen wir bewahren und generationsübergreifend fortschreiben", so zur Lippe mit Blick auf seinen Sohn Moritz (22).

Das Schloss mir Rundumblick ist ein Wahrzeichen der Region, das jährlich rund 800.000 Touristen und Weinliebhabern anlockt.

"Bestehende Pachtverträge mit der Gastronomie und mit der Winzergenossenschaft, die einen Teil der Rebfläche bewirtschaftet, bleiben erhalten. Ebenso die öffentliche Zugänglichkeit von Schloss und Weinbergen", versichert Prinzessin Alexandra zur Lippe (62).