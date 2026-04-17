Am Staudreieck Nossen: Laster-Verbot als Verkehrsversuch

Nossen - Seit Jahren leiden A4- und A14-Anrainer unter den Brummi-Kolonnen, die sich bei Stau auf der Autobahn durch ihre Ortschaften ziehen. Von Siebenlehn bis Wilsdruff soll damit nun Schluss sein: Das Infrastrukturministerium schiebt einen Verkehrsversuch an, wonach die nächsten zwei Jahre nur noch höchstens Siebeneinhalb-Tonner die Pisten verlassen dürfen.

Infrastrukturministerin Regina Kraushaar (61, CDU) will erreichen, dass Ortschaften vom Fern- und Schwerverkehr entlastet werden. © Thomas Türpe

Die Staatsstraßen S 36, S 195 und S 196 in den Landkreisen Mittelsachsen, Meißen und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge werden auf 7,5 Tonnen beschränkt. Das teilte das Ministerium mit.

Die Beschränkungen bekommen die Lasterfahrer auch via sächsischen Info-System direkt ins Navi eingespeist. Eine Versuchserweiterung wird derzeit für die S 177 in Meißen und die Stadt Wilsdruff geprüft.

"Fern- und Schwerverkehr gehört auf die dafür vorgesehenen Autobahnen und nicht in kleine und kleinste Ortschaften, in denen Kinder zur Schule gehen, Busse fahren, Rettungswege frei bleiben müssen und die Menschen gut leben sollen", sagte Ministerin Regina Kraushaar (61, CDU).

Mit dem Verkehrsversuch sorge man für Schutz und Ordnung, "und wir prüfen zugleich belastbar, was wirkt".