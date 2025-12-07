Alles für die Katz?! Schutzverordnung für stromernde Fellnasen könnte endlich kommen

Eine Schutzverordnung für stromernde Fellnasen könnte endlich kommen.

Von Pia Lucchesi

Sachsen - Sachsen mögen Katzen. In jedem vierten Haushalt lebt mindestens ein Stubentiger, der gehegt und gepflegt wird. Unter diesen rund 700.000 Tieren gibt es circa eine halbe Million Freigänger. Etwa 150.000 dieser privilegierten Katzen sind nicht kastriert. Das stellt ein großes Problem dar aus Sicht des Tierschutzes, denn diese Samtpfoten setzen immer wieder unheilvolle Reproduktionsketten in Gang: Katzen als Täter und Opfer.

In Städten, Dörfern und ländlichen Regionen streifen Hunderttausende verwilderte oder herrenlose Katzen umher. Sie leiden fast alle unter Krankheiten, Parasitenbefall und Verletzungen. (Symbolfoto) © IMAGO/Funke Foto Services Eine sächsische Katzenschutzverordnung könnte da Abhilfe leisten. Nach Jahren scheint es, als wäre die Landespolitik nun bereit zu handeln. Willow leckt dankbar die Hände von Susann Scheibner (54). Es scheint, als wüsste der kleine Kater, dass er der zupackenden Stollbergerin sein Leben zu verdanken hat. "Willow bestand aus Haut und Knochen, war krank, unterkühlt und dehydriert, als er zu uns ins Tierheim gebracht wurde", erzählt Scheibner. Mehr als 210 Fundkatzen nahm allein diese Einrichtung in diesem Jahr bereits auf. Sachsen Strahlende Kinderaugen: Nikoläuse seilen sich von sächsischen Kliniken ab Liebevoll streichelt die Mittfünzigerin das tierische Findelkind. Seit Wochen schon päppelt Susann Scheibner die Fellnase auf. Das Tier frisst jetzt wieder. Sein Fell glänzt. Neugierig erkundet es die Welt. "Ich ziehe es auf, damit es später in gute Hände abgegeben werden kann", sagt die Leiterin des Stollberger Tierheims "Waldfrieden". Willow hatte großes Glück im Unglück - geschätzte 100.000 herrenlose Katzen in Sachsen haben das nicht. Nur jede 100. Streunerkatze kann als gesund bezeichnet werden. Jede zweite quälen ernsthafte (aber heilbare) Krankheiten. Fünf Prozent der Streuner stehen dem Tode näher als dem Leben. Susann Scheibner ist überzeugt: "Mit einer Katzenschutzverordnung könnte dieses Elend der Tiere im Land beendet werden."

Die Linken-Fraktions-Chefin im Landtag Susanne Schaper (47) setzt sich seit Jahren dafür ein, dass Sachsen eine Katzenschutzverordnung bekommt. © Stefan Häßler

Sachsen ist das einzige Bundesland ohne eine landesweit geltende Regelung

Carina Heinrich ist Sachsens Landestierschutzbeauftragte. Das Gesundheitsministerium ist im Freistaat für den Tierschutz verantwortlich. © Eric Münch Katzenschutzverordnungen setzen dem Tierschutz verbindliche Leitplanken. Typischerweise bestehen diese aus einer Kastrationspflicht für Katzen mit Freigang sowie einer Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht. Letztere ermöglicht es, Fundtiere schnell Besitzern zuzuordnen. Das erleichtert Kommunen, Tierschutzverbänden und -heimen erheblich die Arbeit. "Eine Katzenschutzverordnung richtet sich nicht gegen Haustiere und ihre Halter, sondern unterstützt den Schutz wildlebender Tiere verschiedenster Arten und Lebensräume", betont Sachsens NABU-Vorsitzende Maria Vlaic. Erfahrungen anderer Bundesländer zeigen, dass solche Maßnahmen binnen weniger Jahre Entlastung schaffen und die Zahl verwilderter Katzen stabilisieren oder senken können. Sachsen ist das einzige Bundesland ohne eine landesweit geltende Regelung. Jenen Kommunen (wie zum Beispiel Eibenstock), die das Problem mit eigenen Satzungen angehen wollen, werden von übergeordneten Behörden Steine in den Weg gelegt. Sachsen Das ist Sachsens zweite Pfefferkuchen-Stadt Der Naturschutzbund (NABU) und die hiesige Opposition - vor allem die Partei Die Linke - machen seit Jahren Druck, dass dieses Thema angegangen wird.

Die NABU-Landesvorsitzende Maria Vlaic sagt: "Eine sachsenweite Katzenschutzverordnung wäre ein wichtiges Signal für den Tierschutz und ein Schritt zu einem harmonischeren Miteinander zwischen Mensch und Natur." © Kristin Schmidt

Ein Tierarzt chippt eine Katze. Die Technik könnte helfen, aufgefundene Katzen rasch ihren Besitzern zuzuordnen. © picture alliance / ROBIN UTRECHT Immerhin: Sachsen gab 2024 knapp 447.000 Euro zur Kastration von Fundkatzen dazu. Sachsens CDU-SPD-Minderheitskoalition hat zumindest Handlungsbedarf anerkannt und dazu eine Passage im Koalitionsvertrag. Seit August 2025 liegt dem Landtag ein Antrag der Linken vor, der die Aufstellung einer Katzenschutzverordnung für den Freistaat fordert. Die Linken-Fraktionschefin im Landtag Susanne Schaper (47) fordert: "Der Freistaat muss sich endlich seiner Verantwortung stellen." Für Tierhalter, die Kennzeichnung und Kastration partout nicht bezahlen können, schlägt sie einen Härtefallfonds vor. "Katzen kastrieren lassen ist gelebter Tierschutz", sagt Sachsens Tierschutzbeauftragte Carina Heinrich (47, SPD). Sie kündigt für 2026 eine Aufklärungskampagne an, außerdem Ergänzungen der rechtlichen Regelungen (Fundkatzen-Erlass). Derzeit werden die Voraussetzungen dafür geprüft. Es sollen Daten zu freilaufenden Katzen in Sachsen gesammelt werden. Allerdings: Mit einem Gesetz ist nicht vor 2027 zu rechnen.

Susann Scheibner (54) im Tierheim Waldfrieden Stollberg mit Kater Willow. © privat

So extrem schnell pflanzen die Tiere sich fort

Eine Katze kann pro Jahr bis zu fünf Würfe mit jeweils etwa vier bis sechs Kätzchen großziehen. (Symbolfoto) © 123RF/hobbitfoot Das Problem mit den streunenden Katzen wird noch verständlicher, wenn man emotionslos die nackten Zahlen betrachtet: Weibliche Katzen werden in der Regel im Alter von etwa sechs bis acht Monaten geschlechtsreif (Kater meist acht bis zehn Monate). Rolligkeit nennt man die Phase im Jahr, in der weibliche Katzen fortpflanzungsbereit sind. Die sexuelle Empfänglichkeit hält ein paar Tage an und wiederholt sich im Allgemeinen alle drei Wochen. Eine Katze kann pro Jahr bis zu fünf Würfe mit jeweils etwa vier bis sechs Kätzchen großziehen, die wiederum nach circa einem halben Jahr selbst für Nachwuchs sorgen. Angenommen, eine Katze bringt im ersten Lebensjahr zwölf Junge zur Welt: Diese Katze und ihre Nachkommenschaft können binnen drei Jahren 487 Katzen in die Welt setzen. Im fünften Jahr werden daraus 19.073 Katzen. Nach zehn Jahren können - rein rechnerisch - so aus einer einzigen unkastrierten Katze rund 200 Millionen Nachkommen entstehen.

Katzen, die herrenlos in Freiheit leben, fangen Tierschützer in solchen Fallen, um sie chippen und kastrieren zu lassen. © IMAGO/Zoonar

Für Vögel sind Katzen eine Bedrohung