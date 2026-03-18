Anderthalb Jahre keine Spur: In Sachsen ausgewilderter Luchs Juno wiederaufgetaucht

Luchs Juno auf einer Wildkameraaufnahme im September 2024. © Archiv Naturschutz LfULG, C. Blum-Rérat

Das teilte das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie am Mittwoch mit.

Seit Anfang dieses Jahres gab es mehrere Hinweise auf einen Luchs zwischen Freiberg, Flöha und der deutsch-tschechischen Grenze des mittleren Erzgebirges.

Dort war das Tier unter anderem in Fotofallen getappt. Bei der Auswertung der Wildkamerafotos war eine ähnlich schwache Fellzeichnung wie die des Luchsmännchens Juno zu sehen. Junos Spur verlor sich vor etwa anderthalb Jahren im Forstbezirk Eibenstock im Westerzgebirge.

"Schließlich gab eine Luchsspur im Schnee bei Flaje, nahe der Grenze zu Sachsen, bei der auch eine Urinprobe gewonnen werden konnte, Gewissheit. Mithilfe einer genetischen Analyse konnte das Tier individualisiert werden: Es handelt sich eindeutig um das Luchsmännchen Juno, das am 18. März 2024 als erster Luchs im Rahmen des Projektes 'RELynx Sachsen' ausgewildert wurde", heißt es weiter.

Der letzte eindeutige Nachweis von Juno war das Bild aus einer Fotofalle aus dem Forstbezirk Eibenstock im September 2024. Dass der Luchs nach so langer Zeit wiedergefunden wurde, bedeutet eine kleine Sensation für alle Projektbeteiligten und für das Luchsmonitoring in Sachsen.