08.07.2025 11:49 Angst vor Dominoeffekt wegen Schließungen: "Desaster für den Chemie-Standort Mitteldeutschland"

Der US-amerikanische Chemiekonzern Dow will Teile seiner Anlagen in Sachsen-Anhalt und Sachsen schließen. Verbände fürchten einen Dominoeffekt in der Region.

Titelfoto: Jan Woitas/dpa