Weil der eigene Löschzug in der Gohrischheide war: Feuerwehr muss mit DDR-Oldtimer in den Einsatz

Doberschütz - Seit Tagen blickt das Land gebannt auf die Feuerschlacht in der Gohrischheide. Doch auch im Landkreis Nordsachsen kämpften Hunderte Feuerwehrleute gegen einen verheerenden Waldbrand, während ihr eigener Katastrophenschutz-Löschzug im Kreis Meißen aushalf. So mussten dann auch Feuerwehr-Oldtimer in den Einsatz.