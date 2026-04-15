Anwohner aus Schlaf gerissen: Küchengerät verursacht Wohnungsbrand

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Am Mittwochmorgen fing ein Küchengerät in einem Mehrfamilienhaus in Weißwasser Feuer. Sofort rückten die Feuerwehren aus Weißwasser und Weißkeißel an.

Von Nick-Fabrice Vetter

Weißwasser - Blaulicht und Sirenen weckten am Mittwochmorgen mehrere Hausbewohner eines Mehrfamilienhauses in Weißwasser.

Mithilfe eines Leiternwagens verschaffte sich die Feuerwehr einen direkten Zugang zur Wohnung.
Mithilfe eines Leiternwagens verschaffte sich die Feuerwehr einen direkten Zugang zur Wohnung.  © Christian Essler/xcitePress

Wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilt, klingelte bei den Einsatzkräften der Feuerwehr gegen 6.30 Uhr das Telefon.

Sofort rückten die Feuerwehrleute aus, denn eine Wohnung in einem Mehrfamilienblock hat Feuer gefangen.

Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge hat ein Küchengerät den Brand in der vierten Etage des Wohnhauses ausgelöst.

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Glücklicherweise konnten die Einsatzkräfte die Bewohner der Wohnung evakuieren und den Flammenherd unter Kontrolle bringen, noch ehe der Brand auf die umliegenden Wohnungen übergreifen konnte.

Neben der Feuerwehr aus Weißwasser halfen auch die Einsatzkräfte aus Weißkeißel bei der Löschung.
Neben der Feuerwehr aus Weißwasser halfen auch die Einsatzkräfte aus Weißkeißel bei der Löschung.  © Christian Essler/xcitePress
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Rauch stieg aus der Wohnung im vierten Stock empor.
Rauch stieg aus der Wohnung im vierten Stock empor.  © Christian Essler/xcitePress

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr wurde niemand verletzt.

Die durch den Brand entstandene Schadenshöhe ist bislang noch unklar.

Titelfoto: Fotomontage: Christian Essler/Xcitepress

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