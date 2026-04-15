Anwohner aus Schlaf gerissen: Küchengerät verursacht Wohnungsbrand
Weißwasser - Blaulicht und Sirenen weckten am Mittwochmorgen mehrere Hausbewohner eines Mehrfamilienhauses in Weißwasser.
Wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilt, klingelte bei den Einsatzkräften der Feuerwehr gegen 6.30 Uhr das Telefon.
Sofort rückten die Feuerwehrleute aus, denn eine Wohnung in einem Mehrfamilienblock hat Feuer gefangen.
Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge hat ein Küchengerät den Brand in der vierten Etage des Wohnhauses ausgelöst.
Glücklicherweise konnten die Einsatzkräfte die Bewohner der Wohnung evakuieren und den Flammenherd unter Kontrolle bringen, noch ehe der Brand auf die umliegenden Wohnungen übergreifen konnte.
Jetzt kostenlos für den News-des-Tages-Newsletter anmelden!
Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr wurde niemand verletzt.
Die durch den Brand entstandene Schadenshöhe ist bislang noch unklar.
Titelfoto: Fotomontage: Christian Essler/Xcitepress