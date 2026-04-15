Anwohner aus Schlaf gerissen: Küchengerät verursacht Wohnungsbrand

Weißwasser - Blaulicht und Sirenen weckten am Mittwochmorgen mehrere Hausbewohner eines Mehrfamilienhauses in Weißwasser .

Mithilfe eines Leiternwagens verschaffte sich die Feuerwehr einen direkten Zugang zur Wohnung. © Christian Essler/xcitePress

Wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilt, klingelte bei den Einsatzkräften der Feuerwehr gegen 6.30 Uhr das Telefon.

Sofort rückten die Feuerwehrleute aus, denn eine Wohnung in einem Mehrfamilienblock hat Feuer gefangen.

Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge hat ein Küchengerät den Brand in der vierten Etage des Wohnhauses ausgelöst.

Glücklicherweise konnten die Einsatzkräfte die Bewohner der Wohnung evakuieren und den Flammenherd unter Kontrolle bringen, noch ehe der Brand auf die umliegenden Wohnungen übergreifen konnte.