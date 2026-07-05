Armes Sachsen: Immer mehr Rentner beziehen Sozialhilfe

Dresden - Immer mehr Frauen und Männer im Rentenalter sind auf Sozialhilfe angewiesen, um ihren Lebensabend bestreiten zu können. Die Zahl der Rentner mit Sozialhilfe stieg in Sachsen im März im Vergleich zum Vorjahr um 1600 auf 21.490.

Altersarmut tritt in Ostdeutschland vermehrt auf. © imago images / Schöning

Das Statistische Bundesamt veröffentlichte die Daten nach einer Anfrage vom Bündnis Sahra Wagenknecht. Auch in Sachsen-Anhalt und Thüringen nahm die Zahl der Hilfen-Empfänger zu.

Auffällig: Die Armut ist weiblich. Deutlich mehr Frauen als Männer holen sich die Stütze vom Amt.

"Die Zahlen sind aber nur die Spitze des Eisbergs. Viele Rentner beantragen aus Scham keine Hilfe oder liegen nur knapp darüber", kommentierte Thomas Schulze (62). Er ist BSW-Spitzenkandidat in Sachsen-Anhalt für die im September anstehende Landtagswahl.

Schulze plädiert in diesem Zusammenhang für eine Rente nach dem Vorbild Österreichs. Dort liege die Durchschnittsrente 800 Euro höher und es gebe eine Mindestrente, die nach jahrzehntelanger Arbeit vor Armut schützt.