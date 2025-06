Auch 35 Jahre nach der Wiedervereinigung: Diese Ost-West-Liebe erwärmt alle Herzen

Mügeln - Störche brüten jedes Jahr am selben Platz und auch gern mit wiederkehrenden Partnern. In Sachsen wählte eine Storch-Dame jetzt aber lieber den Neuen aus dem "Westen" und warf ihren alten Nest-Partner raus. Diese neue Liebe trägt jetzt Früchte.

Alles in Kürze

Die Feuerwehr musste anrücken, um mit einer Leiter die Jungstörche aus dem Nest zu holen. Nach der Beringung wurden sie wieder dort abgesetzt. © Tobias Junghannß/dpa

Nach einem rabiaten Start trägt eine Ost-West-Liebe zwischen einem Storchenpaar in Sachsen sichtbare Früchte. Zwei Küken aus einem Storchenhorst in der sächsischen Kleinstadt Mügeln im Landkreis Nordsachsen in der Nähe von Leipzig wurden nun beringt.

Leider hätten nur zwei der insgesamt vier Jungstörche überlebt, erläuterte der Vorsitzende des Heimatvereins Mogelin, Hans-Jürgen Höhne.

Nach der Rückkehr eines Storchenpaars aus dem Sommerquartier Ende März hatte sich in Mügeln ein ungewöhnliches Liebesdrama abgespielt.

Das Paar habe sich gerade eingerichtet, als ein Fremdstorch dazugekommen sei und den alten Storch vertrieben habe. Der Neue kam vom rund 600 Kilometer entfernten Bodensee in den Freistaat und erhielt vom Heimatverein den Namen "Bodo".