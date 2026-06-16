Auch Gastronom Kuhnt öffnet seinen Park: Entdeckungsreise durch die Radebeuler Gärten

Radebeul - "Kunst geht in Gärten" - rund 100 Künstler präsentieren ihre Arbeiten am Wochenende in 32 Radebeuler Gärten und Höfen. Das eintrittsfreie Event findet zum siebten Mal statt. Zum ersten Mal lädt auch Gastronom und Künstler René Kuhnt (57) in den Park der "Villa Kolbe" ein.

Mahlers Musen musizieren ganz in Weiß im Park der Villa Kolbe. © Stefan Häßler

Einmal mehr gilt: Kuhnt kleckert nicht, er klotzt ran. "Ich werde 30 XXL-Staffeleien im Park aufstellen und mit großformatigen, eigenen Arbeiten bestücken. Reichen meine Bilder nicht aus, stocke ich mit namhaften Malern auf. Es wird die größte Open-Air-Ausstellung, die Radebeul bisher gesehen hat", verspricht Kuhnt.

Im Park wird ein Flügel platziert, an dem Pianistin Ilka Kraske Eigenkompositionen spielt. Vor einem Gustav-Mahler-Bild musiziert das Streichquartett "Mahlers Musen".

Die Dresdner Kunstschmiede Ehnert, die auch Turmspitze, Wetterfahne und Zierkränze für die denkmalgeschützte Kolbe-Villa fertigte, bringt große Exponate mit.

Schon jetzt im Park nicht zu übersehen: ein goldenes Riesengehirn samt Schriftzug "Denkmal wieder kreativ".