Chip-Branche wächst: Bereits 82.500 Beschäftigte im Silicon Saxony

Dresden - Das Silicon Saxony zieht immer mehr Zulieferer an und pusht die Entstehung neuer Arbeitsplätze. Die Branche gibt sich dieser Tage auf den "Silicon Saxony Days" am Dresdner Flughafen ein Stelldichein.

2000 Teilnehmer haben sich für die erstmals drei Tage dauernden Silicon Saxony Days angemeldet. © Norbert Neumann

Insgesamt 1500 neue Jobs sind in Sachsens Halbleiter- und Softwarebranche im vergangenen Jahr entstanden.

Danach stieg die Zahl der Beschäftigten im Mikroelektronik-, Informations- und Kommunikationstechnik-Sektor laut dem Branchenverband Silicon Saxony auf rund 82.500 Beschäftigte (Stichtag: 30. September). Ein Plus von knapp 2 Prozent.

"Die Entwicklung zeigt, dass die Investitionen der vergangenen Jahre zunehmend Wirkung entfalten", erklärte Frank Schönefeld, Vorsitzender des Präsidiums von Silicon Saxony.

Damit bleibe die Prognose von mehr als 100.000 Beschäftigten bis zum Ende des Jahrzehnts aus Sicht des Clusters unverändert realistisch.