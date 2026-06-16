Verdienst pro Kopf: Sachsen bekommen mehr Gehalt
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Kamenz - Die Sachsen verdienen mehr: Der durchschnittliche Pro-Kopf-Verdienst in Sachsen stieg 2024 gegenüber dem Vorjahr um 2062 Euro oder 5,3 Prozent.
Der Durchschnittsverdienst lag bei 40.697 Euro brutto, wie das Statistische Landesamt mitteilte.
Der größte Zuwachs mit einem Plus von 2443 Euro (+6,8 Prozent) war im Landkreis Leipziger Land zu verzeichnen. Im Gegensatz dazu hatten die Arbeitnehmenden im Erzgebirgskreis mit 1678 Euro den geringsten absoluten Anstieg gegenüber 2023.
Die Impulse für das Wachstum kamen im Leipziger Land vor allem aus den Dienstleistungsbereichen, im Erzgebirge aus dem Verarbeitenden Gewerbe.
Titelfoto: imago images/epd