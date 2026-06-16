16.06.2026 09:58 Verdienst pro Kopf: Sachsen bekommen mehr Gehalt

Die Sachsen verdienen mehr: Der durchschnittliche Pro-Kopf-Verdienst in Sachsen stieg 2024 gegenüber dem Vorjahr um 2062 Euro oder 5,3 Prozent.

Von Thomas Staudt

Kamenz - Die Sachsen verdienen mehr: Der durchschnittliche Pro-Kopf-Verdienst in Sachsen stieg 2024 gegenüber dem Vorjahr um 2062 Euro oder 5,3 Prozent.

Impulse für den Zuwachs kamen im Leipziger Land vor allem aus dem Bereich Dienstleistung. © imago images/epd Der Durchschnittsverdienst lag bei 40.697 Euro brutto, wie das Statistische Landesamt mitteilte. Der größte Zuwachs mit einem Plus von 2443 Euro (+6,8 Prozent) war im Landkreis Leipziger Land zu verzeichnen. Im Gegensatz dazu hatten die Arbeitnehmenden im Erzgebirgskreis mit 1678 Euro den geringsten absoluten Anstieg gegenüber 2023.