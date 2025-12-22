Auf Tschechen-Markt gekauft: Böller-Buben mit Mega-Knallern aus Zug geholt

Bischofswerda - Zwei kleine Jungs (11, 12) haben auf dem Tschechen-Markt zugeschlagen und sich mit dicken Böllern eingedeckt. Zünden können sie dieser aber nicht mehr.

Die Bundespolizei hat zwei Kindern ihr gefährliches Feuerwerk weggenommen. © Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Knallerbsen und Wunderkerzen waren diesen beiden Buben für das anstehende Silvester offenbar zu langweilig.

Mit insgesamt 210 Böllern samt einer Nettoexplosivmasse von über 1,2 Kilogramm wurden sie am Samstag von der Bundespolizei in Bischofswerda aus dem Zug geholt.

Ihr nicht jugendfreies Feuerwerk, darunter krachende "Dum Bum"-Batterien und hochgefährliche "Cobra 20"-Blitzknaller, hatten die zwei Sprengmeister zuvor auf einem Grenzmarkt in Tschechien gekauft, wie die Bundespolizeiinspektion Ebersbach am Montag mitteilte. Zusätzlich fanden die Beamten noch Kautabak.

Bereits im Trilex aus Richtung Zittau blickten andere Fahrgäste verdutzt, als sie die beiden Knirpse mit den Taschen voller Böller erblickten. Das Zugpersonal alarmierte daraufhin die Polizei.