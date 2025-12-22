120 Kilometer Leitungen: Wasserstoffnetz soll in Sachsen ausgebaut werden

Leipzig - Ohne Leitungen keine grüne Industrie: In Sachsen nimmt der Ausbau des Wasserstoffnetzes Fahrt auf. Politik und Wirtschaft setzen große Hoffnungen auf den Energieträger - vor allem für Stahl, Chemie und große Fabriken. 2026 gilt dabei als Schlüsseljahr.

2026 gilt nach Einschätzung der beteiligten Akteure als wichtiges Umsetzungsjahr für das Wasserstoffnetz. © picture alliance/dpa

"Mit Elektrifizierung allein lässt sich Klimaneutralität nicht erreichen", sagt Energieexperte Dominik Möst von der TU Dresden.

Für große Mengen sei der Transport per Pipeline entscheidend: "Bei großen Bedarfen ist eine Pipeline deutlich günstiger." Genau deshalb wird jetzt gebaut - meist durch die Umrüstung alter Erdgasleitungen.

Besonders weit ist der Raum Leipzig: Das BMW-Werk soll ab 2027 per Pipeline mit Wasserstoff versorgt werden - weltweit eine Premiere.

Insgesamt bekommt der Freistaat rund 120 Kilometer Wasserstoffleitungen, die Fertigstellung ist bis 2028 geplant.