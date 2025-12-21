Sachsens Innenminister warnt kurz vor Weihnachten vor Einbrechern

Dresden - Bei manchem kommt der Weihnachtsmann durch den Kamin und hinterlässt Geschenke. Doch immer öfter kommt der Einbrecher und nimmt die Wertgegenstände mit.

Innenminister Armin Schuster (64, CDU) warnt vor Einbrechern. © Sebastian Kahnert/dpa

"Besonders in der dunklen Jahreszeit appelliere ich an alle, aufmerksam zu sein und auch in der Nachbarschaft füreinander wachsam zu bleiben", so Sachsens Innenminister Armin Schuster (64, CDU).

"Jeder Wohnungseinbruch greift das Sicherheitsgefühl der Bürger in besonderer Weise an und ist weit mehr als nur materieller Schaden."