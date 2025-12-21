Sachsens Innenminister warnt kurz vor Weihnachten vor Einbrechern
Dresden - Bei manchem kommt der Weihnachtsmann durch den Kamin und hinterlässt Geschenke. Doch immer öfter kommt der Einbrecher und nimmt die Wertgegenstände mit.
"Besonders in der dunklen Jahreszeit appelliere ich an alle, aufmerksam zu sein und auch in der Nachbarschaft füreinander wachsam zu bleiben", so Sachsens Innenminister Armin Schuster (64, CDU).
"Jeder Wohnungseinbruch greift das Sicherheitsgefühl der Bürger in besonderer Weise an und ist weit mehr als nur materieller Schaden."
Er fügte hinzu: "Die Polizei unterstützt die Bürger vor Ort mit individuellen Sicherheitsberatungen und leistet sehr gute Aufklärungsarbeit."
Der Grund der Warnung: Schon jetzt zeichnet sich ab, dass es 2025 mehr Einbrüche als noch im Vorjahr gab.
Titelfoto: Sebastian Kahnert/dpa