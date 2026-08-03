Aufgedeckt: 71,5 Millionen Euro Steuern in Sachsen hinterzogen

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Sachsens Steuerfahnder haben 2025 einen Steuerbetrug in Millionenhöhe aufgedeckt.

Von Dirk Reelfs

Dresden - Sachsens Steuerfahnder haben 2025 einen Steuerbetrug in Millionenhöhe aufgedeckt.

Die Steuerfahndung hat einige schwarze Schafe entlarvt. (Symbolfoto)
Die Steuerfahndung hat einige schwarze Schafe entlarvt. (Symbolfoto)  © Silas Stein/dpa

Insgesamt belief sich die Summe auf rund 71,5 Millionen Euro. Davon entfielen nach Angaben des Finanzministeriums rund 53,3 Millionen Euro auf nicht gezahlte Umsatzsteuer, knapp zehn Millionen Euro auf Einkommensteuer und 3,1 Millionen Euro auf Gewerbesteuer.

383 Strafverfahren und sieben Bußgeldverfahren wurden eingeleitet. Zudem wurden Haftstrafen von insgesamt 70 Jahren verhängt.

Bereits Ende Mai hatte das Finanzministerium Zahlen zu rechtskräftig abgeurteilter Steuerhinterziehung veröffentlicht.

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Im vergangenen Jahr lag die Summe bei 61,4 Millionen Euro, 2024 sogar bei 176 Millionen Euro.

Doch nicht alles, was die Fahnder aufdecken, mündet in ein strafrechtliches Verfahren. Die Linken im Landtag fordern deshalb, die Steuerfahndung auszubauen.

Titelfoto: Silas Stein/dpa

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