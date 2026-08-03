Einen Blick hinter Gefängnismauern werfen: "Tag der offenen Tür" in Deutschlands ältestem Knast

Waldheim - Hohe Mauern, Gitter vor den Fenstern, karge Räume und eine Stunde Hofgang - so stellt man sich im Allgemeinen ein Gefängnis vor. Doch wie sieht es wirklich hinter den "schwedischen Gardinen aus"? Das älteste deutsche Gefängnis, die Justizvollzugsanstalt Waldheim (Landkreis Mittelsachsen ) lädt Ende August zu einem "Tag der Öffentlichkeit" ein.

Zum "Tag der Öffentlichkeit" kann man in der JVA Waldheim einen Blick hinter die Gefängnismauern werfen und sich ansehen, wie die Häftlinge wohnen. (Archivbild) © dpa/Jan Woitas

An diesem Infotag bekommen Interessierte einen Einblick, wie der Alltag in einem modernen Gefängnis abläuft. Es wird Rundgänge durch den Innenbereich geben, bei denen man Einblicke in die vielseitige Arbeit im Strafvollzug und die Ausrichtung der JVA Waldheim bekommt. Die Besucher können einen Blick in die Zellen werfen und die Bildungs-, Behandlungs- und Freizeitmöglichkeiten kennenlernen.

Darüber hinaus kann man auch mit den Mitarbeitern der Justizvollzugsanstalt ins Gespräch kommen und sich über die Sicherheitsgruppe "Justizvollzug" informieren.

Das Gefängnis in Waldheim war einst das größte Zuchthaus in Sachsen und gilt heute als das älteste, noch im Betrieb befindliche Gefängnis in Deutschland. Das ursprüngliche Zuchthaus befand sich in den Mauern eines ehemaligen Jagdschlosses.

August der Starke (1670-1733) ließ es im frühen 18. Jahrhundert zu einem Zucht-, Armen- und Waisenhaus umwandeln. Über die Geschichte der Anstalt kann man sich auch im Sächsischen Strafvollzugsmuseum informieren.