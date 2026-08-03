Tausende zu Protest gegen Bundesregierung in Sachsen erwartet

Plauen - Eine bundesweite Protestbewegung gegen die aktuelle Bundesregierung will am Sonnabend mehr als 10.000 Menschen in Plauen ( Vogtlandkreis ) auf die Straße bringen. Dazu sind Busse und Autokonvois aus vielen Bundesländern geplant. Die Demonstration knüpfe an die Tradition der friedlichen Revolution in der DDR an, erklärt der Initiator des Projekts "M1llion", Marcel Baldauf, auf dpa-Anfrage.

Ein T-Shirt mit der Aufschrift "Das ist unser letztes Hemd" hängt an einem Ortseingangsschild im Landkreis Zwickau. Auch diese Aktion steht im Zusammenhang mit der Bewegung "M1llion". © Hendrik Schmidt/dpa

In Plauen nahe der Grenze zu Bayern hatte es am 7. Oktober 1989 - dem 40. Geburtstag der DDR - die erste Großdemonstration gegen die DDR-Führung gegeben, die die Staatsmacht damals gewähren lassen musste. Rund 15.000 Demonstranten gingen auf die Straße.

Unter dem Titel "Einigkeit für Deutschland" wird der Rücktritt der Bundesregierung samt Neuwahlen gefordert - und noch einiges mehr: ein Stopp der Gesundheitsreform, niedrigere Abgaben bei Strom und Gas, ein bundesweites 29-Euro-Ticket, eine Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und die sofortige Ausweisung "aller verurteilten, straffälligen und illegalen Migranten". Und mehr direkte Demokratie wie in der Schweiz

Die Bewegung steht laut Baldauf zudem in Zusammenhang mit einer weiteren stillen Protestaktion der vergangenen Wochen. Dabei wurden vielerorts T-Shirts mit der Aufschrift "Unser letztes Hemd" an Ortsschildern aufgehängt. Die Aktion habe in Norddeutschland ihren Anfang genommen und war zuletzt auch in Sachsen präsent.

Beworben wird die geplante Großdemonstration im Internet auch von der rechtsextremen Kleinstpartei Freie Sachsen. "Wir distanzieren uns von den Freien Sachsen", betont Baldauf auf Nachfrage. Die Aktion sei parteipolitisch unabhängig; Fahnen oder Logos von Parteien seien bei der Kundgebung und dem Aufzug in Plauen nicht erwünscht.