Werberat empört: Sächsischer Handwerker macht sexistische Reklame

Der gewählte Bildausschnitt samt Kamera-Perspektive entspreche einer Sexualisierung und Objektifizierung - mit dem Ziel, einen Blickfang zu erzeugen, so die Kritik.

Wie das Kontrollgremium mitteilte, werden zwei Darstellungen beanstandet. So zeigt der Betrieb einerseits eine Frau mit freizügigem Dekolleté und dem dazugehörigen Slogan "Herrliche Aussichten".

Vom Werberat ging eine öffentliche Rüge nach Großenhain. (Symbolfoto) © Eric Münch

"Der Werberat betont, dass die Kritik unabhängig davon besteht, ob auf anderen Fahrzeugseiten auch Männer in ähnlichen Posen gezeigt werden - denn auch das ändert nichts an der herabwürdigenden Darstellung der beanstandeten Motive", so die Mitteilung.

Es liege ein Verstoß gegen die Ziffern 4 und 5 der Verhaltensregeln des Deutschen Werberats gegen Herabwürdigung und Diskriminierung von Personen vor.

Der betroffene Firmen-Chef Maik Ulbricht war für TAG24 zunächst nicht erreichbar. Gegenüber dem MDR erklärte er jedoch, dass die Kampagne bereits fast 15 Jahre alt sei.

Man habe etwas "Lustiges für Männer und Frauen" machen wollen. So seien auf der Rückseite der Transporter auch Männer zu sehen. Die kritisierten Motive wolle man derweil nicht entfernen und "so lange verwenden, wie die Fahrzeuge alt werden können".