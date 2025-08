Augustusburger Nostalgie-Bahn hat jetzt ihr eigenes Lied

Alles in Kürze

Kirchenmusiker Pascal Kaufmann (32) hat für die Augustusburger Drahtseilbahn eine Komposition geschrieben. © Uwe Meinhold

Verantwortlich dafür ist der Kirchenmusiker Pascal Kaufmann (32). Seine rund anderthalb Minuten lange Komposition trägt den Titel "Himmelwärts" und ist nun Teil des Purple Path. Kaufmann, der als Kirchenmusiker an der Stadtkirche St. Petri tätig ist und den Augustusburger Musiksommer leitet, sieht das Projekt als echtes Herzensanliegen.

"Ich bin seit meiner Kindheit fasziniert von der Drahtseilbahn und Augustusburg", erzählt der gebürtige Chemnitzer, der in Lichtenstein aufwuchs, in Dresden studierte und heute wieder in der Region lebt und arbeitet.

Die erste Idee zur musikalischen Untermalung stammt von Purple-Path-Kurator Alexander Ochs. "Dort geben die Bahnen bei Begegnungen Signaltöne ab, erzählte er mir bei einem Treffen. Das fand ich spannend", sagt Kaufmann.

In Kooperation mit der Kulturhauptstadt und dem VMS wurde die Idee schließlich Realität.