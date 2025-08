Schauspieler wirbt für Meissener Porzellan

Als smarter Bräutigam wirbt Philipp Richter (44) für Meissener Porzellan. © Philipp Richter facebook

Auf Schloss Albrechtsberg wurde diese Woche eine Traumhochzeit inszeniert, eine große Hochzeitstafel mit allem Drum und Dran eingedeckt. "Und ich bin der Bräutigam", verrät Philipp. Ein sehr eleganter!

"Meine Braut ist Olga Löffler" - eine Münchner Lifestyle-Influencerin mit 85.000 Followern auf Instagram.

"Ich muss gestehen, vor dem Dreh hatte ich das Meissener Porzellan gar nicht so auf dem Schirm, aber jetzt bin ich von der Modernität echt begeistert. Der Mustermix ist jung und frisch", so der "Bräutigam", der ab September in der Dresdner Comödie in "Familie Braun" wiederzusehen ist.