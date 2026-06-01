Ausfälle und Verspätungen: Technische Störung auf Zugstrecke in Sachsen

Burgstädt/Geithain - Aufgrund einer technischen Störung kam es am Montag zu massiven Behinderungen im Zugverkehr auf der Strecke zwischen Geithain - Burgstädt.

Am Montag kam es aufgrund einer technischen Störung unter anderem zu Ausfällen auf der Linie RE6. © Kristin Schmidt

Die Stellwerksstörung sorgt laut der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) auf der Linie RE6 seit dem Morgen für Teilausfälle und Verspätungen. Es wurde ab ca. 12.15 Uhr ein Busnotverkehr als Pendel ab Geithain eingerichtet.

Auch auf der Linie C13 kam es zwischen Chemnitz und Burgstädt zu Zugausfällen folgender Züge:

Zug 80014 Chemnitz Hbf (ab 12.07 Uhr) Richtung Burgstädt

Zug 80017 Burgstädt (ab 12.32 Uhr) Richtung Chemnitz

Zug 80016 Chemnitz Hbf (ab 13.07 Uhr) Richtung Burgstädt

Zug 80019 Burgstädt (ab 13.32 Uhr) Richtung Chemnitz

Grund ist laut der City-Bahn eine technische Störung an der Strecke, die Reparaturarbeiten laufen.