Sie hat JA gesagt! Heiratsantrag auf der Stadtfest-Bühne
Heidenau - Sie hat Ja gesagt – vor Publikum, zwischen zwei Popsongs, beim Stadtfest im sächsischen Heidenau auf dem Marktplatz. Uwe Papsdorf (66) überraschte seine Freundin Kerstin Klengel (58) mit einem Heiratsantrag auf dem Stadtfest-Konzert von Schlagersängerin Nora Louisa (36).
"Wir haben uns beim Wellness kennengelernt und sind seit über drei Jahren zusammen", erzählt Uwe.
"Eigentlich wollte ich Kerstin auf dem Fernsehturm einen Antrag machen, aber das klappte nicht. Doch etwas Besonderes sollte es schon sein", lacht er.
Seine Freundin hatte er im Glauben gelassen, nur das Konzert zum Stadtfest besuchen zu wollen.
Doch Freunde und Familie wussten Bescheid.
Nur Kerstin war ahnungslos – und vom Antrag überwältigt.
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"Einen Wunschtermin für die Hochzeit gibt es noch nicht. Am liebsten würde ich mit Kerstin auf eine Reise gehen, verheiratet zurückkommen und danach mit allen ein großes Fest feiern."
Titelfoto: Sie hat JA gesagt! Heiratsantrag auf der Stadtfest-Bühne