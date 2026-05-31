Sie hat JA gesagt! Heiratsantrag auf der Stadtfest-Bühne

Heidenau - Sie hat Ja gesagt – vor Publikum, zwischen zwei Popsongs, beim Stadtfest im sächsischen Heidenau auf dem Marktplatz. Uwe Papsdorf (66) überraschte seine Freundin Kerstin Klengel (58) mit einem Heiratsantrag auf dem Stadtfest-Konzert von Schlagersängerin Nora Louisa (36).

Uwe Papsdorf (66) freut sich über das "Ja!" seiner zukünftigen Braut Kerstin Klengel (58). © Steffen Füssel

"Wir haben uns beim Wellness kennengelernt und sind seit über drei Jahren zusammen", erzählt Uwe.

"Eigentlich wollte ich Kerstin auf dem Fernsehturm einen Antrag machen, aber das klappte nicht. Doch etwas Besonderes sollte es schon sein", lacht er.

Seine Freundin hatte er im Glauben gelassen, nur das Konzert zum Stadtfest besuchen zu wollen.

Doch Freunde und Familie wussten Bescheid.

Nur Kerstin war ahnungslos – und vom Antrag überwältigt.