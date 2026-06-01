Denkmalpflege und Archäologie: Breiter Protest gegen Pläne der Ämter-Fusion in Sachsen

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Wenn es nach dem Willen der sächsischen Staatsregierung geht, sollen die Landesämter für Archäologie und Denkmalpflege nicht nur zusammengelegt werden.

Von Thomas Staudt

Dresden - Wenn es nach dem Willen der Staatsregierung geht, sollen die Landesämter für Archäologie und Denkmalpflege nicht nur zusammengelegt, sondern auch in die Landesdirektion eingegliedert werden. Reibungslos wird das nicht über die Bühne gehen.

Das Staatliche Museum für Archäologie in Chemnitz (smac) soll von der Archäologie getrennt und Teil der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) werden.
Das Staatliche Museum für Archäologie in Chemnitz (smac) soll von der Archäologie getrennt und Teil der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) werden.  © Ralph Kunz

Widerstand kommt unter anderem vom Landesverband Sächsischer Heimatschutz (LSH). Zusammen mit anderen Kulturinstitutionen warnt der Verband: "Die wissenschaftliche Expertise der Fachämter muss unabhängig von kurzlebigen und kurzfristigen Entscheidungen sowie jedweden politischen Motivationen bleiben."

Klare Forderung: keine Zerschlagung der Archäologie, keine Zerstörung der Denkmalpflege in Sachsen! Mitunterzeichner sind Vertreter der Archäologischen Gesellschaft, der Freunde des Staatlichen Museums für Archäologie Chemnitz (smac), der Sächsischen Akademie der Künste und des Verbands der Restauratoren Sachsen.

Hintergrund ist ein Kabinettsbeschluss vom April, der im Zuge der Straffung der Verwaltung die Zusammenlegung ab 2029 vorsieht. Darüber hinaus soll das smac von der Archäologie getrennt und Teil der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) werden.

Fünf Dinge, die es ohne Sachsen wohl nicht gäbe
Sachsen Fünf Dinge, die es ohne Sachsen wohl nicht gäbe

Museum ist aber nicht gleich Museum.

Eine Restauratorin arbeitet im Landesamt für Denkmalpflege in Dresden mit einem Staubpinsel an einem Schrein mit Altarfiguren aus der ehemaligen Wallfahrtskirche "Unserer lieben Frauen".
Eine Restauratorin arbeitet im Landesamt für Denkmalpflege in Dresden mit einem Staubpinsel an einem Schrein mit Altarfiguren aus der ehemaligen Wallfahrtskirche "Unserer lieben Frauen".  © Sebastian Kahnert/dpa
Dein tägliches News-Update

Jetzt kostenlos für den News-des-Tages-Newsletter anmelden!

Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Grabungstechniker Stefan Johl (l.) und Christiane Hemker vom Landesamt für Archäologie auf historischer Spurensuche im Kutschenmuseum von Schloss Augustusburg.
Grabungstechniker Stefan Johl (l.) und Christiane Hemker vom Landesamt für Archäologie auf historischer Spurensuche im Kutschenmuseum von Schloss Augustusburg.  © Kristin Schmidt

Kritik kommt auch aus der Politik

Kritisiert die Zusammenlegung der Landesämter für Archäologie und Denkmalpflege: Thomas Löser (54, Grüne) von den Grünen.
Kritisiert die Zusammenlegung der Landesämter für Archäologie und Denkmalpflege: Thomas Löser (54, Grüne) von den Grünen.  © dpa/Sebastian Kahnert

Das smac sei keine Kunstsammlung, "sondern als leistungsstarke Forschungs- und Vermittlungseinrichtung des Landesamtes für Archäologie eines der meistbesuchten Museen im Freistaat und eines der archäologischen Leuchttürme in der gesamten Bundesrepublik", so die Unterzeichner.

Kritik kommt auch aus der Politik. "Denkmalschutz und Archäologie brauchen die fachliche Autonomie und Autorität eines eigenen Landesamtes und sind keine Verschiebemasse der Verwaltungsmodernisierung", poltert Thomas Löser (54, Grüne) und verweist auf den Schutz des Denkmalbestands in der Sächsischen Verfassung.

Er fordert unisono mit den Kulturinstitutionen den Erhalt der Selbstständigkeit beider Fachämter. Die Institutionen wollen den Forderungen in der nächsten Woche im Landtagsgebäude Nachdruck verleihen.

Mit 1,28 Promille! Frau fährt betrunken Böschung runter
Sachsen Mit 1,28 Promille! Frau fährt betrunken Böschung runter

Eben dort, wo die Abgeordneten dem Kabinettsbeschluss zu Gesetzeskraft verhelfen sollen. Oder eben nicht.

Titelfoto: Bildmontage: Ralph Kunz, dpa/Sebastian Kahnert

Mehr zum Thema Sachsen: