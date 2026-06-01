Denkmalpflege und Archäologie: Breiter Protest gegen Pläne der Ämter-Fusion in Sachsen

Dresden - Wenn es nach dem Willen der Staatsregierung geht, sollen die Landesämter für Archäologie und Denkmalpflege nicht nur zusammengelegt, sondern auch in die Landesdirektion eingegliedert werden. Reibungslos wird das nicht über die Bühne gehen.

Das Staatliche Museum für Archäologie in Chemnitz (smac) soll von der Archäologie getrennt und Teil der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) werden. © Ralph Kunz

Widerstand kommt unter anderem vom Landesverband Sächsischer Heimatschutz (LSH). Zusammen mit anderen Kulturinstitutionen warnt der Verband: "Die wissenschaftliche Expertise der Fachämter muss unabhängig von kurzlebigen und kurzfristigen Entscheidungen sowie jedweden politischen Motivationen bleiben."

Klare Forderung: keine Zerschlagung der Archäologie, keine Zerstörung der Denkmalpflege in Sachsen! Mitunterzeichner sind Vertreter der Archäologischen Gesellschaft, der Freunde des Staatlichen Museums für Archäologie Chemnitz (smac), der Sächsischen Akademie der Künste und des Verbands der Restauratoren Sachsen.

Hintergrund ist ein Kabinettsbeschluss vom April, der im Zuge der Straffung der Verwaltung die Zusammenlegung ab 2029 vorsieht. Darüber hinaus soll das smac von der Archäologie getrennt und Teil der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) werden.

Museum ist aber nicht gleich Museum.