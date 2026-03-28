Seltene Albino-Sichtung in Sachsen: Mann filmt ganz besonderes Tier im Wald

Sebnitz (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) - Außergewöhnliche Sichtung in Sachsen : Einem Autofahrer ist ein Albino-Reh vor die Linse gelaufen!

Dieses Albino-Reh wurde am Donnerstagabend bei Sebnitz gesichtet. © privat

Gemeinsam mit seinen Kumpels war ein Mann, der gerne anonym bleiben möchte, am Donnerstag in Tschechien wandern. Nach dem Ausflug und dem Verzehr von ein paar Bierchen kam auf dem Rückweg ein weiterer Höhepunkt dazu!

Kurz hinter dem Grenzübergang, in einem Waldgebiet bei Sebnitz, erblickte er gegen 18 Uhr ein vollkommen weißes Reh. Umgehend zückte er seine Handy-Kamera und filmte aus dem Auto heraus.

"Ich habe zuerst gezweifelt, ob es vielleicht ein Schaf ist", erklärte der Entdecker gegenüber TAG24 am Freitag schmunzelnd. Er schilderte weiter, dass sich das besondere Tier nicht hat stressen lassen: "Es war nicht scheu, hat einfach weiter gefressen." Insbesondere die roten Augen des Albinos sind ihm in Erinnerung geblieben.

Für ihn persönlich könnte das Albino-Reh dabei ein gutes Omen sein: Nach seiner Sichtung machte er sich im Internet schlau und fand heraus, dass dies ein "Glücksbringer" sein könnte. Da er sich erst vor wenigen Tagen den Arm ausgekugelt hatte und am Samstag deshalb zum MRT muss, scheint eine positive Diagnose quasi vorherbestimmt.

Doch was hat es eigentlich mit dem Albino-Reh auf sich?