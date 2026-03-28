Sachsens Freizeitparks starten in die Saison: Diese Neuheiten erwarten Besucher

Sachsens Freizeitparks starten in die neue Saison.

Von Antje Ullrich

Sachsen - Fantasievolle Welten, abenteuerliche Spielplätze und rasende Achterbahnen: Sachsens Freizeitparks starten in die neue Saison! Doch was erwartet die Besucher in diesem Jahr Neues? Von Jubiläen über Events bis hin zu neuen Attraktionen: Wir verraten, wohin sich ein Ausflug 2026 besonders lohnt.

Freizeitpark Plohn

Märchenwald, Dinosaurierland und Westernstadt: Der Freizeitpark Plohn im Vogtland hält eine vielfältige Mischung für Besucher bereit. Aber auch Adrenalinjunkies kommen mit den Achterbahnen El Toro und Dynamite ab 2. April wieder auf ihre Kosten. Im 30. Jubiläumsjahr entsteht zudem eine spritzige Weltneuheit: die fast 12 Millionen Euro teure Wasser-Achterbahn "Dønnervind", der erste Multi-Launch Water Coaster weltweit. Angepeilter Fertigstellungstermin ist Pfingsten. Infos: freizeitpark-plohn.de

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Adrenalinjunkies kommen im Freizeitpark Plohn auf ihre Kosten. © Peter Endig/dpa

Saurierpark Kleinwelka

Am Montag öffnen sich wieder die Tore zur Welt der Dinosaurier im Saurierpark Kleinwelka. Weil sich der Freizeitpark in diesem Jahr auf Instandhaltung und Sanierung konzentrieren möchte, wird es keine neue Attraktion geben. Aber: In zwei Jahren steht der große 50. Geburtstag an. Dafür beginnen schon jetzt die Planungen. Außerdem soll es eine Überraschungs-Aktion im Juni geben und Anfang September gehen die "Jurassic Days" wieder an den Start. Dann spielen unter anderem Cosplayer Szenen aus den berühmten Filmen nach. Infos: saurierpark.de

Hier dreht sich alles um Dinos. © Marko Förster/dpa-Zentralbild/dpa

Sonnenlandpark Lichtenau

Am Samstag startet auch der Sonnenlandpark Lichtenau in die neue Hauptsaison. Neueste Attraktion: Zwischen Riesenrutschturm und Erlebnis-Pyramide wird ein Skywalk ergänzt. Die Fundamente sind bereits gesetzt und der Hochbau beginnt nach den Osterferien. Geplante Eröffnung ist Mitte Mai. Zudem feiert der Park sein 20-jähriges Jubiläum, unter anderem am 5. September mit einer großen Geburtstagsparty mit Partnern und besonderen Aktionen. Tipp: Ende März bzw. Anfang April verzaubern tausende Kirschblüten die Parklandschaft. Infos: sonnenlandpark.de

Die Erlebnispyramide im Sonnenlandpark ist ein echter Hingucker. © Jan Woitas/dpa

Kulturinsel Einsiedel

Urige Hütten, unterirdische Geheimgänge und Labyrinthe sowie Tier‑ und Naturerlebnisse: Am Freitag öffnete die Kulturinsel Einsiedel (bei Görlitz) wieder ihre Pforten für vielfältige Erlebnisse in der Natur. Neu in diesem Jahr: "KRÖNUM - Das Theater zum Essen" geht mit einer neuen Inszenierung, "Das Kürbiskomplott", nach einer Idee von Jens U. Schubert, bekannt durch "Die Abrafaxe", an den Start. Infos: turisede.com.

Die Kulturinsel Einsiedel ist seit Freitag geöffnet. © PR

Karls Erlebnis-Dorf Döbeln

Auch bei Karls in Döbeln soll im Sommer eine neue Achterbahn eröffnen: "Bettys Beerchen Boomerang". Der Boomerang Coaster wird zunächst rückwärts eine Rampe hinaufgezogen, um dann durch den Bahnhof zu schießen und die ganze Fahrt nochmal rückwärtszufahren. Die Wagen sind den originalen Karls-Erdbeerschalen nachempfunden und der Bahnhof soll wie ein XXL-Erdbeerverkaufsbüdchen aussehen, in dem auch das neue Erdbeercafé Elisabeth untergebracht wird. Infos: karls.de/doebeln.

Bei Karls in Döbeln soll im Sommer eine neue Achterbahn eröffnen. © Uwe Meinhold

Belantis Leipzig

Bereits am Freitag startete Belantis - Das AbenteuerReich bei Leipzig in die neue Saison. Im späten Frühjahr soll hier ein komplett neuer Themenbereich mit vier neuen Attraktionen und einem großen Abenteuerspielplatz eröffnen - "Idefix’ Abenteuerland". Inspiriert von der beliebten Comic‑Serie Asterix & Obelix richtet sich dieser besonders an Familien und ist ein Schritt hin zum ersten Asterix-Park außerhalb Frankreichs, der bis 2030/31 aus Belantis entstehen soll. Infos: belantis.de

Im Belantis entstehen in Anlehnung an die beliebte Comic-Serie Asterix & Obelix neue Attraktionen. © Jan Woitas/dpa

ArkaZien

Nach mehr als 13 Jahren Bauzeit eröffnete im September 2025 Sachsens neuester Freizeitpark ArkaZien mit 20 Themenwelten. In dieser Saison, die am 1. April startet, sollen neue Bereiche und Attraktionen hinzukommen! So wuchs das Areal um weitere 2500 Quadratmeter. So gibt es unter anderem einen neuen Gastronomiestandort hinterm Theaterplatz, eine mehrstöckige Murmelbahn, ein inklusives Sandspielareal und eine neue Puppenhausstadt im Erdkeller, in der mit selbst gebastelten Holzpüppchen nach Herzenslust gespielt werden kann. Infos: arkazien.de

Sachsens neuester Freizeitpark ArkaZien ist jetzt noch größer. © picture alliance/dpa

Oskarshausen

Wer noch (mal) hin will: Zum 31. Mai (besuchbar bis 17.5.) schließt die aktuelle 3D-Fotoausstellung "Illusionswelt" in Oskarshausen in Freital. Grund: Die noch größere Ausstellung "Kontrast" soll einziehen und sich um das Spiel der Kontraste von Licht und Schatten, Farbe und Leere, Realität und Täuschung, Perspektive und Wahrnehmung drehen. Im Außenbereich entsteht zudem ein neues Action-Areal, auf dem dann eigens designte Luftkissenautos für jede Menge Fahrspaß sorgen werden. Infos: oskarshausen.de

In Oskarshausen läuft noch bis zum 31. Mai eine eindrucksvolle 3D-Fotoausstellung. © Norbert Neumann

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