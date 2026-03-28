Jörg Urban bleibt AfD-Chef in Sachsen

Dresden/Löbau - Jörg Urban bleibt für weitere zwei Jahre Parteichef der AfD in Sachsen.

Jörg Urban (61, AfD) bekam nach seiner Bestätigung im Amt einen Blumenstrauß. © dpa | Sebastian Kahnert

Der 61-Jährige wurde auf einem Landesparteitag in Löbau mit 76,5 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt. Das ist das schlechteste Ergebnis, das er seit Übernahme des Landesvorsitzes 2018 erreichte. Bei seiner vorigen Wahl 2024 in Glauchau kam er auf gut 91 Prozent.

Urban, Diplomingenieur für Wasserbau, sitzt seit 2014 für die AfD im Landtag in Dresden, seit Oktober 2017 führt er die Fraktion. 2018 übernahm er erstmals den Vorsitz im sächsischen Landesverband, der aktuell knapp 4300 Mitglieder hat.