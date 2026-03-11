Bahnchaos auf mehrere Linien: Ersatzbusse statt Bahn

Chemnitz - Zugpendler in der Region müssen in den kommenden Tagen starke Nerven mitbringen. Wegen Bauarbeiten kommt es auf den Linien RE 3, RB 30 und RB 45 zu massiven Einschränkungen.

Bahnverkehr mit Hindernissen: Zwischen Chemnitz und Zwickau müssen Pendler in den nächsten Wochen immer wieder auf Busse umsteigen. © Kristin Schmidt

Wie die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) mitteilte, müssen Fahrgäste zwischen dem 14. und dem 25. März immer wieder auf Busse umsteigen.

Vor allem auf der Strecke Dresden - Hof wird es kompliziert. Teilweise fallen Züge aus, auf vielen Abschnitten fahren stattdessen Ersatzbusse. Besonders betroffen sind Abschnitte zwischen Freiberg, Chemnitz, Niederwiesa sowie zwischen Hohenstein-Ernstthal und Glauchau.