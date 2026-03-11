Bahnchaos auf mehrere Linien: Ersatzbusse statt Bahn
Chemnitz - Zugpendler in der Region müssen in den kommenden Tagen starke Nerven mitbringen. Wegen Bauarbeiten kommt es auf den Linien RE 3, RB 30 und RB 45 zu massiven Einschränkungen.
Wie die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) mitteilte, müssen Fahrgäste zwischen dem 14. und dem 25. März immer wieder auf Busse umsteigen.
Vor allem auf der Strecke Dresden - Hof wird es kompliziert. Teilweise fallen Züge aus, auf vielen Abschnitten fahren stattdessen Ersatzbusse. Besonders betroffen sind Abschnitte zwischen Freiberg, Chemnitz, Niederwiesa sowie zwischen Hohenstein-Ernstthal und Glauchau.
Auch auf der Linie RB 45 zwischen Chemnitz und Elsterwerda kommt es zeitweise zu Schienenersatzverkehr - vor allem in den Abend- und Nachtstunden. Details: www.mitteldeutsche-regiobahn.de
Titelfoto: Kristin Schmidt