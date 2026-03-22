Autorin Josefine Gottwald über Selfpublishing und Crowfunding: "Finde das sehr nachhaltig"

Leipzig - Im Umfeld der Leipziger Buchmesse gewinnt Crowdfunding im Literatur- und Verlagsbereich zunehmend an Bedeutung. Dabei handelt es sich um eine Finanzierungsform, bei der viele Leute - die "Crowd" - ein Buchprojekt bereits vor seiner Veröffentlichung mit Geldbeträgen unterstützen.

Josefine Gottwald, 1988 geboren, lebt mit Ihrem Lebensgefährten, dem Schriftsteller Ralf Günther, in Pirna. © PR/Heike Stille

Attraktiv ist das besonders für Selfpublisher - die Autoren sind nicht mehr ausschließlich auf klassische Verlage angewiesen, sondern können ihre Projekte eigenständig umsetzen und zugleich das finanzielle Risiko reduzieren.

Die Dresdner Selfpublisherin und Netzwerkerin Josefine Gottwald ("Eiselfen") referierte am Samstag auf der Buchmesse darüber ("Einstieg ins Crowdfunding - Eine Marketingkampagne, die sich selbst finanziert?", 13.30 bis 15 Uhr). TAG24 sprach mit ihr.

TAG24: Frau Gottwald, Crowdfunding ist ein neuer Trend im Buchgeschäft, der vor allem für Selfpublisher relevant ist. Erläutern Sie bitte, wie das funktioniert.

Josefine Gottwald: Zuerst sollte man ein Projekt wählen, das eine gute Relevanz hat und sich plausibel kommunizieren lässt - am besten mit hohem Mehrwert. Die Aktion lässt sich auf verschiedenen Plattformen aufsetzen, ich habe 99Funken und Startnext ausprobiert. Dann fängt man an, darüber zu kommunizieren, am besten abwechselnd gezielt und persönlich und dann wieder breitbandig, durch Storys, Statusupdates und Reels.

Für die Urheber entsteht dabei der Effekt, dass sie sehr gut lernen, auch über ihre Themen zu sprechen - als Künstler oder Autorin hat man oft das Problem, dass man Marketing eigentlich nicht mag und sein Licht unter den Scheffel stellt. Hier braucht es jetzt eine klare Kommunikation, denn davon kommt ja der Begriff Community!